الجزائري عبدلي لاعب أنجيه الفرنسي ينفي ادعائه الإصابة لكسر صيامه

باريس: نفى الجزائري حيماد عبدلي لاعب نادي أنجيه الفرنسي ادعائه الإصابة خلال مباراة فريقه أمام موناكو يوم السبت الماضي بالدوري الفرنسي، من أجل إتاحة المجال لكسر صيامه في رمضان.

وتعرض عبدلي لانتقادات بدعوى تعمده قطع اللعب عند الدقيقة 14 حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من الفريقين من الإفطار عند مغيب الشمس .

وأوضح قائد نادي أنجيه على حسابه عبر تطبيق “إنستغرام”، إنه تعرض بالفعل إلى إصابة في فخذه ستحرمه من الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده الجزائر استعدادا لمباراتي بوتسوانا وموزمبيق ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس العالم.

وبدوره أوضح نادي أنجيه في بيان عبر موقعه الرسمي “نحن نستنكر الاتهامات غير الصحيحة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي تلمح إلى أن هذه الإصابة كانت مفتعلة للسماح بكسر الصيام. والواقع مختلف تماما. وكدليل على ذلك، أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي لمنتخبه الوطني الجزائري عدم قدرة اللاعب على تلبية دعوته”.

وتابع النادي “نحن نقدّم دعمنا الكامل لحيماد عبدلي، الذي لا يمكن التشكيك في نزاهته واحترافيته. ويدين النادي بشدة أي محاولة لنشر معلومات مضللة من شأنها الإضرار بصورة أحد لاعبيه”.

وعلى عكس بعض الدوريات الأوروبية تمنع لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف المباريات لفترة وجيزة من أجل الإفطار في رمضان عند مغيب الشمس.

ويبرر الاتحاد الفرنسي موقفه بالتزامه الصارم بتطبيق المادة الأولى من النظام الأساسي للاتحاد بشأن احترام مبدأ العلمانية في كرة القدم.

(د ب أ)