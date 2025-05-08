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الجزائري عوار يقود الاتحاد إلى “ريمونتادا” مثيرة على النصر في الدوري السعودي- (فيديو)

منذ ساعتين

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إسطنبول: حقق فريق الاتحاد “ريمونتادا” مثيرة أمام مضيفه النصر، بعد أن قلب تأخره بثنائية إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، الأربعاء، على ملعب “الأول بارك” في الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن الهلال الثاني، ليقترب من حسم لقب الدوري قبل 4 جولات من الختام. فيما تجمد رصيد النصر عند 60 وتراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطة عن الأهلي الثالث.

أنهى النصر الشوط الاول بالتقدم بهدفين دون رد، حيث افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل بهدف مبكر بعد مرور 65 ثانية من تسديدة قوية بيسراه، وأضاف أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 37 من هجمة مرتدة سريعة.

وفي الشوط الثاني، انتفض الاتحاد بقوة، ليتمكن الفرنسي كريم بن زيمة من تقليص الفارق برأسية في الدقيقة 49، ثم أدرك مواطنه نغولو كانتي التعادل بتسديدة أرضية في الدقيقة 52.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء سينتهي بنتيجة التعادل، نجح الدولي الجزائري حسام عوار في خطف هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 4+90، مانحا فريقه النقاط الثلاثة الثمينة، في مسيرته نحو إحراز لقب المسابقة.

وظهرت علامات الحسرة والحزن على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، البالغ من العمر 40 عاما، والذي شارك في اللقاء بأكمله، جراء الخسارة الدرامية التي تعرض لها فريقه.

(الأناضول)

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