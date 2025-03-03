الجزائري غويري يواصل تألقه مع مارسيليا ويقوده للفوز على نانت

إسطنبول: واصل الدولي الجزائري أمين غويري تألقه مع أولمبيك مارسيليا بعد أن سجل هدفا ليساهم في الفوز على ضيفه نانت بهدفين نظيفين، الأحد، على ملعب “فيلودروم” في الجولة 24 للدوري الفرنسي.

وافتتح غويري التسجيل لفريق الجنوب الفرنسي في الدقيقة 73 بتسديدة أرضية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى، بعد تمريرة من زميله فالنتين رونجيه.

وانضم لغويري (25 عاما) إلى مارسيليا في الميركاتو الشتوي، قادما من صفوف ستاد رين، حيث خاض 5 مباريات وساهم في 5 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة 3.

وعزز الإنكليزي ماسون غرينوود تقدم مارسيليا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد فوز فريقه باللقاء ونقاط المباراة الثلاثة.

بهذه النتيجة، رفع مارسيليا رصيده إلى النقطة 49 في وصافة جدول الترتيب، بفارق 13 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، فيما يتواجد نانت في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

(الأناضول)