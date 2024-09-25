الجزائر: إسرائيل تحاول تحويل لبنان إلى “غزة أخرى”

نيويورك: حذر وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الأربعاء، من أن إسرائيل تحاول تحويل لبنان إلى “غزة أخرى”، معتبرا أن تل أبيب تكرر هناك الجرائم التي ارتكبتها في القطاع.

جاء ذلك خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن بطلب من فرنسا حول الأوضاع في لبنان بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وقال عطاف، في كلمة له، إن بلاده “تتضامن مع لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي الشنيع”، معتبرا أن هذا العدوان “يستدعي الرفض المطلق ومحاسبة المتسببين فيه”.

وأضاف أن ما يتعرض له لبنان من عدوان على يد الجيش الإسرائيلي “اكتملت فيه كل أركان الجرائم التي استنسختها إسرائيل من غزة”.

وتابع محذرا: “إسرائيل تحاول تحويل لبنان إلى غزة أخرى”.

وأشار عطاف إلى أن إسرائيل بعدوانها على لبنان “تبرهن لنا أن تمتعها بالأمن يكمن في حرمان الجوار منه”.

واستطرد: “الاحتلال الإسرائيلي أثبت أنه لا يريد السلام ويعتبر نفسه استثناء من كل الضوابط”.

وشدد على أن الشرق الأوسط “بحاجة لتضافر جهود الجميع لتجنيبه ويلات حرب شاملة تلوح في الأفق القريب”.

وأكد عطاف أن الجهود “يجب أن تتركز كذلك على وضع حد للجحيم المسلط على الشعب الفلسطيني في غزة”.

(الأناضول)