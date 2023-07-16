الجزائر.. استقالة رئيس اتحاد كرة القدم عقب فشله بانتخابات “كاف”- (فيديو)

الجزائر: أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، الأحد، استقالته من منصبه، بعد أيام من إخفاقه في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”.

وقال زفيزف في فيديو نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد الجزائري: “ليعلم الجميع أن هذا الخطاب له علاقة بالمؤتمر الأخير للكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) الذي عقد قبل أيام في أبيدجان بكوت ديفوار، الذي من خلاله دخلت الانتخابات لكسب العضوية في المكتب التنفيذي”.

وأضاف: “كما تعلمون كسب العضوية في المكتب التنفيذي للكاف كان من أهم الأهداف التي كنا نعمل لأجلها ونطمح للوصول إليها في إطار الاستراتيجية التي رسمناها وقدمناها أمام الجمعية العامة للاتحاد الجزائري”.

وتابع زفيزف: “أوّضح من هذا المنبر أننا بذلنا كل المجهودات واستعنّا بجميع الوسائل المتاحة قانونا بما يتوافق مع قيمنا وأخلاقنا لبلوغ الهدف، لكن مع الأسف هذا لم يكف”.

وزاد: “لهذا أُعلم الرأي العام باستقالتي من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وقبل أيام قليلة جرت بمدينة أبيدجان الإيفوارية انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على هامش انعقاد الدورة الـ45 للجمعية العامة للاتحاد.

وتنافس الجزائري زفيزف على بطاقة منطقة شمال إفريقيا بالمكتب التنفيذي للاتحاد مع الليبي عبد الحكيم الشلماني، الذي فاز بالمقعد بعد أن حصوله على 38 صوتا مقابل 15 لمنافسه الجزائري، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وصوّت في الانتخابات رؤساء اتحادات كرة القدم في بلدان القارة الإفريقية الأعضاء في الكاف وعددهم 54.

(الأناضول)