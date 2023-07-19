الجزائر: استهلاك الكهرباء يسجل ذروة تاريخية جديدة

الجزائر: كشف مسؤول في شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء “سونلغاز” المملوكة للدولة الجزائرية، أن الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية سجل يوم الثلاثاء، ذروة تاريخية جديدة تقدر من 18476 ميغاوات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم شركة “سونلغاز”، خليل هدنة، قوله إن هذا المستوى القياسي الرابع خلال صيف 2023 راجع إلى تواصل ارتفاع درجات الحرارة منذ مستهل شهر تموز/ يوليو.

وسجلت منظومة تسيير الشبكة الكهربائية ما يعادل 1000 ميغاوات إضافية كزيادة في استهلاك للكهرباء، مقارنة بالذروة الأخيرة المسجلة يوم 9 تموز/يوليو، وفارقا بـ1654 ميغاوات مقارنة بالذروة المسجلة السنة الماضية (منتصف آب/أغسطس 2022).

وأبرز هدنة أن “الشبكة ومعداتها لم تسجل أي ضرر ولا تذبذب”، لافتا إلى أن الذروة المسجلة ظهر الثلاثاء في الجزائر تمثل ضعف سقف الاستهلاك المسجل في الشتاء، “وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي باشرتها سونلغاز للاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء”.

(د ب أ)