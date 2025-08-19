الجزائر.. الجيش والحماية المدنية يكافحان حريقا كبيرا بولاية بجاية

الجزائر ـ حسان جبريل

تواصل السلطات الجزائرية، الثلاثاء، بمشاركة الحماية المدنية والجيش وحراس الغابات إخماد حرائق كبيرة اندلعت الاثنين، بمنطقة أدكار في ولاية بجاية بمنطقة القبائل شرق البلاد.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية في بيان، إن وحداتها تدخلت ظهر الثلاثاء، في عدة بؤر حرائق طالت الغابات والأدغال والأحراش بولاية بجاية، بينها حريق غابة بمنطقة تاوريرت اغيل في بلدية أدكار، بدعم بري وجوي.

ولفت البيان إلى وجود حرائق أخرى في ذات المحافظة في كل من بلديات خراطة ودرقينة وتيزي نبربر، بينما تم إخماد حريق نهائيا في بلدية تابلاكت.

وتعمل الحماية المدنية على إخماد الحرائق بدعم من المواطنين، وطلعات جوية بطائرات قاذفة للمياه في محاولة للسيطرة على حريق أدكار.

وفي حديث للأناضول قال الحاج آكلي وهو مسن جزائري تضررت أرضه الزراعية جراء الحريق في بجاية، إنه انتقل إلى المكان لتفقد أشجاره المثمرة، مشيرا إلى أن المنطقة تتعرض منذ عامين إلى ثلاثة أعوام لحرائق غابات متكررة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في بيان أن القيادة العليا للجيش سخرت عدة طائرات تابعة للقوات الجوية لدعم جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت في منطقة تاوريرت آغيل ببلدية أدكار بولاية بجاية.

وأكدت الوزارة أن تدخل مفارز ووحدات الجيش الوطن الشعبي يندرج في إطار المهام المسندة لها لدعم جهود الحماية المدنية ومحافظة الغابات خلال الكوارث الطبيعية.

وإلى جانب بجاية، سجلت ولايات أخرى شرق ووسط البلاد حرائق متفرقة، بحسب الحماية المدنية، حيث تتواصل جهود فرق الإطفاء في تيزي وزو (وسط) خاصة بعزازقة، بعد السيطرة على حريق ببلدية فريحة.

وتتواصل النيران مشتعلة بقرية بوالزيتون في سكيكدة (شرق) وبمناطق غابية في بودواو ببومرداس (وسط)، إضافة إلى بؤرة نشطة قرب مقبرة الشهداء ببلدية زيغود يوسف في قسنطينة (شرق).

كما شهدت العاصمة الجزائر اندلاع حريق بمنطقة جنان الحسان في بلدية وادي قريش تمت السيطرة عليه مع إبقاء وحدات الحراسة في عين المكان، فيما أخمدت الحماية المدنية بسطيف (شرق) حريقا في قرية تيمدوين ببلدية سرج الغول مع استمرار المراقبة.

كما تواصل فرق الإطفاء جهودها في سوق أهراس (شرق) لإخماد حريق بعين الزانة، أما في تيبازة الساحلية (وسط) فقد تم الإعلان عن إخماد نهائي لحريق برج الغولة ببلدية شرشال.

ومنذ أسابيع تعيش الجزائر على وقع حرائق غابات خصوصا في وسط وشرقي البلاد، لكنها أقل حدة من تلك التي سجلت في العوام الاخيرة وخاصة 2021 و2022 و2023، وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وخصصت السلطات أسطولا من 15 طائرة إخماد حرائق ومروحيات وعتاد بري، كما منعت التخييم وحفلات الشواء في الغابات حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للحد من الحرائق.

(الأناضول)