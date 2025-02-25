الجزائر.. الرقابة القضائية للنقابي البارز مسعود بوديبة وقيادي آخر واعتقالات بسبب الاحتجاجات في قطاع التربية

لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت مصادر حقوقية في الجزائر عن إحالة كل من مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية المعروفة بـ”كنابست” (CNAPESTE)، وبوبكر هابط، الأمين الوطني المكلف بالإدارة، على التحقيق.

ويأتي هذا التطور في أعقاب اعتقال النقابيين اللذين قادا احتجاجا للأساتذة بولاية المسيلة (شرق الجزائر على بعد 230 كيلومتر عن العاصمة)، ليتم تقديمهما أمام نيابة محكمة حمام الضلعة (بنفس الولاية)، حيث تقرر إطلاق سراحهما وضعهما تحت الرقابة القضائية مع إلزامهما بالتوقيع مرتين في الأسبوع وهو إجراء يسبق في العادة المحاكمة، وفق ما نشر الناشط فضيل بومالة على صفحته.

وكانت قوات الأمن قد أوقفت النقابيين خلال وقفة احتجاجية دعت إليها نقابة “كنابست” بولاية المسيلة، والتي رافقها تطويق أمني لمديرية التربية بالولاية. ووفق ما نشرته صفحات ومصادر نقابية، فقد تم احتجاز عدد من المناضلين والمنسقين الولائيين داخل المقر الولائي للنقابة، إضافة إلى منع الأساتذة من دخول مدينة المسيلة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وقد أثارت هذه الأحداث موجة من ردود الفعل داخل الأوساط النقابية، حيث وصفتها بعض الجهات النقابية بأنها تضييق على الحريات النقابية وحق التظاهر، بينما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من الجهات القضائية أو الأمنية حول ملابسات التوقيف والإجراءات المتخذة.

وتشهد الجزائر موجة من الاضطرابات في قطاع التربية، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشنها النقابات المستقلة رفضًا للقانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. فيما تحدث وزير التربية عن لغة الحوار في التعامل مع النقابات، أثار انتقادات بنفيه تمثيلية عدة نقابات في القطاع، كما أن الطريقة التي قوبلت بها الاحتجاجات خاصة من الجانب الأمني، زادت من حدة التشنج في القطاع.

وترى النقابات أن القانون الأساسي الجديد جاء مخيبًا للآمال، حيث لم يتضمن إصلاحات جوهرية تحسن من وضعية الأساتذة، بل فرض عقوبات وصفتها بـ”الردعية”، مما أثار استياءً واسعًا. كما طالبت النقابات بمراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، واحتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024.

ويتمثل أحد أبرز أسباب الاحتقان في رفض الوزارة الاعتراف بتمثيلية بعض النقابات المستقلة، مما جعل الحوار بين الطرفين لا يشمل أطرافا مؤثرة في قطاع التربية. فالعديد من النقابات ترى أن السلطات تحاول إقصاء الأصوات الناقدة، فيما تصر الوزارة على ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للعمل النقابي.

ويبدو أن الأزمة في قطاع التربية مرشحة للتصعيد، إذ تؤكد النقابات أنها لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل إضراباتها الأسبوعية يومي الثلاثاء والأربعاء حتى تحقيق مطالبها. ومع استمرار حالة الشد والجذب بين الوزارة والنقابات، يبقى مصير العام الدراسي معلقا، مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء التلاميذ الذين يخشون أن تؤثر هذه الاضطرابات على مستقبل أبنائهم التعليمي.