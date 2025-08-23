الجزائر: المجاعة في غزة هي خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير إسرائيلي- (بيان)

الجزائر: قالت الجزائر اليوم السبت إن “حالة المجاعة التي تم الإعلان عنها في قطاع غزة ليست غريبة عن مشروع التهجير ولا عن مشروع إعادة احتلال غزة، ولا عما صار يعرف بمشروع “إسرائيل الكبرى”.
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية: “في سابقة بالغة الخطورة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضية الفلسطينية وفي تاريخ منطقة الشرق الأوسط بأسره قامت منظمة الأمم المتحدة يوم أمس وبصفة رسمية بإعلان حالة المجاعة في قطاع غزة”.
وأستطرد ذات المصدر يقول: “إن أشد ما يبعث على الاستنكار والاستهجان أن حالة المجاعة مكتملة الأركان هذه ليست وليدة ظروف قاهرة بقدر ما هي أصلا خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي”.
وأدانت الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المفروضة على الشعب الفلسطيني في سياق حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة، داعية المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي إلى تحمل مسؤولياته في العمل الجماعي المطلوب لإبطال مشروع “إسرائيل الكبرى” والحفاظ على مقومات حل الدولتين كركيزة لأي تسوية عادلة ودائمة ونهائيا للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
كما أكدت بصفتها عضوا في مجلس الأمن التزامها بمواصلة جهودها الدبلوماسية الرامية لدعم الشعب الفلسطيني والدفع نحو إنهاء هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وكذا العمل من أجل التعجيل بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
(د ب أ)
عجز الأنظمة العربية على الاتفاق على قرار الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الغربية الداعمة لأسرائيل من اجل ايقاف هذه الأبادة الجماعية و التطهير العرقي يؤكد ان هذه الانظمة العربية مفلسة كليا و لم تعد صالحة لقيادة الشعوب العربية.
حسبي الله و نعم الوكيل في كل من طبع ووضع يده في يد الكيان الغاصب وفي كل من تآمر على أهلنا في غزة
حسبنا الله في كل من وضع يده في الامريكين داعمي إسرائيل بالمال والسلاح وبالغطاء الديبلوماسي وفتح لهم خزائن بلده وثرواته البطانية وتملق لهم.
حسبنا الله في كل من لم يرسل كسرة خبز واحدة لغزة.
حسبنا الله في كل من يسعى لتمزيق بلاد الاسلام من المغرب الى الصومال ومرورا بالسودان.
حسبنا الله في كل من دعم المجرم بشار الذي نكل بشعبه.