الجزائر تأخذ على عاتقها استضافة المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني

الجزائر: أخذت الجزائر على عاتقها استضافة والتكفل بمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني، إن كانت ودية أو رسمية، أولها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضد أستراليا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وفق ما أعلن الأحد الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وجاء هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بهذا الخصوص الى السلطات الجزائرية.

وقال الاتحاد الجزائري للعبة في بيان الأحد “تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا للأمم 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية”.

وتابع “في هذا السياق، يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026”.

ووقع المنتخب الفلسطيني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك كندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أستراليا ولبنان والمتأهل من الدور الأول بين المالديف وبنغلادش (تعادلا ذهاباً 1-1 والإياب الثلاثاء).

ويشارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس اسيا المقبلة المقررة بين 12 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير 2024 في قطر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

(أ ف ب)