الجزائر تأمل في وقف النزيف التجاري مع الاتحاد الأوروبي… وتوجس من مناورات اليمين المتطرف

الجزائر: «القدس العربي»: تعتزم الجزائر البدء قريباً في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي منذ نحو 20 سنة، بسبب الأضرار الكبيرة التي عادت على البلاد من تطبيقه في ظل عدم قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الأوروبية، ما جعل البلاد مجرد سوق لتفريغ سلع البلدان الأوروبية، ما يتنافى مع منطق الشراكة.

وفي آخر مجلس وزراء، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي تأتي دعماً لـ «العلاقات الطيبة» بين الطرفين وترتكز على مبدأ رابح-رابح. وأوضح أن مراجعة هذا الاتفاق «ليست على خلفية نزاع، وإنما تأتي دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح-رابح»، حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

وعن دوافع المراجعة، أكد تبون أن هذا الاتفاق «تفرضه معطيات اقتصادية واقعية»، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005 «كانت صادرات الجزائر تعتمد أساساً على المحروقات، بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها».

وأمام ما يثار عن اتخاذ الجزائر إجراءات حمائية، أبرز الرئيس الجزائري أن بلاده لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محلياً ويلبي احتياجات السوق الوطنية، مسدياً تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية.

وشدد على أن «الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محلياً ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية»، مضيفاً أن الهدف المسطر هو «ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم».

وأسدى تبون في السياق نفسه «تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجاً في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءاً كبيراً من الشباب الجزائري».

ويمثل خيار مراجعة الاتفاق أولوية بالنسبة للجزائر في الوقت الحالي، إذ سبق لوزير الخارجية أحمد عطاف أن أكد أن الهدف هو إعادة تحقيق التوازن في المصالح بين الطرفين، خاصة بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى حماية إنتاجها المحلي، بعد إعادة إنعاش عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة.

وأكد عطاف في تصريحاته أن الجزائر كانت الطرف الخاسر من اتفاق الشراكة، الذي غلب عليه الطابع التجاري بمبادلات بلغت 1000 مليار دولار، وبينما لم تتعد الاستثمارات الأوربية في الجزائر مبلغ 13 مليار دولار، تم تحويل 12 مليار دولار منها كأرباح، ما يعني أن الجزائر لم تستفد سوى من 1 مليار دولار، وفق وزير الخارجية.

وفي السنوات الأخيرة، أبدى الاتحاد الأوروبي تذمره من السياسات الجزائرية المقيدة لصادرات دوله، وهو ما بررته الجزائر بحماية اقتصادها وتوفير العملة الصعبة بعد انهيار احتياطاتها من الصرف. وكانت الأزمة الجزائرية الإسبانية الأخيرة أكبر مظاهر هذا الصراع التجاري بين الطرفين، حيث كانت الجزائر قد قيّدت بشكل كبير دخول المنتجات الإسبانية، منذ نيسان/أفريل 2022، وهو ما اعتبرته المفوضية الأوروبية خرقاً لاتفاق الشراكة.

ووفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية في بيان لها قبل أشهر، فإن «الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر»، وذلك من أجل «بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات». ونددت بروكسل على وجه الخصوص بـ»نظام لتراخيص الاستيراد توازي نتائجه حظر استيراد، وفرض شرط استخدام قطع مصنّعة محليّة على منتجي السيارات الأوروبية في حال تصديرها للجزائر، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر».

ورغم التذمر من انخفاض القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، يبقى الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ويستحوذ حالياً على حوالي 50.6 في المئة من معاملاتها التجارية الدولية.

وفي الجزائر يبدو إجماع على ضرورة مراجعة الاتفاق على المستوى الحكومي والحزبي. وقد يكون سبب رفض السلطات الجزائرية التصعيد بعد لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة، محاولتها بدء هذه المفاوضات في أجواء إيجابية، خاصة أن الجزائر تعتقد بوجود يد لليمين المتطرف الفرنسي في تحريك البرلمان الأوروبي في قضية بوعلام صنصال، في حين تحاول السلطات التمييز دائماً بين مواقف اليمين المتطرف العدائية والعلاقات التي تجمعها بالدول الأوروبية وحتى فرنسا.

وكانت حركة مجتمع السلم، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، قد ذهبت في موقفها إلى حد القول إن «اللائحة الصادرة من البرلمان الأوروبي تحمل في ظاهرها طابعاً سياسياً تحت عنوان حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية، في حين أنها تخفي وراءها قلقاً متزايداً من الجهود الجزائرية المبذولة لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي». وأشارت إلى أن هذا الاتفاق شهد اختلالاً كبيراً في تطبيق بنوده لصالح الجانب الأوروبي، مستغلاً حالة عدم الرشد التي ميزت سياسات الحكومات الجزائرية السابقة، ما أدى إلى حالة واضحة من عدم التوازن في التبادل التجاري بين الطرفين. ودعت الحركة بناء على ذلك، إلى ضرورة تسريع وتيرة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن مصالح الجزائر ويعزز مبدأ التعامل بالمثل وفق قاعدة «رابح-رابح».