الجزائر تؤكد أن وقف إطلاق النار في غزة أساس حل التوترات مع سوريا والعراق واليمن.. ومحادثات بين عطاف وبلينكن حول الموضوع

الجزائر- “القدس العربي”:

تشابه الموقف الجزائري في مجلس الأمن خلال الجلسة الأخيرة التي انعقدت لمناقشة الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، مع ذلك الذي كانت قد عبّرت عنه البلاد بخصوص الحوثيين في اليمن، من حيث أن أساس الحل لوقف التوترات في الشرق الأوسط هو وقف إطلاق النار في غزة.

وفي تقدير الدبلوماسية الجزائرية، وفق ما ذكر ممثلها في مجلس الأمن السفير عمار بن جامع، فإنه “يجب الاستثمار في حلول طويلة الأمد لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة، وأن قضية فلسطين تشكل حجر الزاوية لهذه المساعي”. وذهب السفير لحد القول إن منطقة الشرق الأوسط على وشك الانهيار، داعيا لضبط النفس وتفادي التصعيد بالمنطقة، وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال إننا ندعم سيادة وسلامة أراضي وأمن العراق وسوريا، محذرا من أن الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت البلدين من المرجح أن تفاقم الوضع الهش في المنطقة وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي.

وأكد بن جامع، على دعم الجزائر المتواصل لسيادة وأمن أراضي كل من العراق وسوريا، وأضاف أن ”الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بأن القوة لم تكن ولن تكون أبدا أساس السلام والاستقرار”. ودعا في هذا السياق إلى الحوار والعمل المشترك لسد الفجوات وحل الخلافات وتعزيز الازدهار المشترك، مجددا القول إن ”الاستقرار الفعلي للشرق الأوسط يتطلب معالجة شاملة للأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار”.

ولم يختلف موقف الجزائر كثيرا عن ذلك الذي أُعلن عنه في الجلسة المتعلقة بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. وقال ممثل البلاد حينها، إن الوفد الجزائري عمل مع مقدمي مشروع القرار كي يتسنى للمجلس، عندما ينظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر، عدم تجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث في غزة.

وأكد بن جامع عقب تصويته بالامتناع على مشروع القرار الخاص بوقف هجمات الحوثيين، على ضرورة ألا يتجاهل مجلس الأمن المشاعر التي أثيرت في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء. وقال: “فضلنا الامتناع عن التصويت لأننا لا يمكن أن نرتبط بنص يتجاهل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة”.

ورأت الجزائر وفق ما صرّح به ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، خلال اجتماع مجلس الأمن ما أقرته محكمة العدل الدولية بخصوص غزة، أن التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار، داعيا مجلس الأمن أن يتخذ، فورا ودون تأخير، كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات المحكمة.

وتحدث السفير عن الكلفة الإنسانية المترتبة عن عدم وقف إطلاق النار، قائلا إن استمرار العدوان يعني “الرضا بأن 250 شخص سيقتلون كل يوم وأن 100 طفل سيقتلون كل يوم، وأن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، وأن 170 طفلا سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية، وأن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي”. مضيفا: “على كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته”.

وقبل ذلك، نظّر وزير الخارجية أحمد عطاف لمسألة وقف إطلاق النار، خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا، قائلا إن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة، لا يمكن أن يكتب له النجاح، وفق التقدير الجزائري إلا إذا احتكم إلى أربع حتميات، والمتمثلة في “إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار” وكذا “محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب الذي طالما تفرد به هذا الاحتلال وانتفع منه أيما انتفاع”.

كما شدّد الوزير في نفس النقطة على “حتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أي خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم ومستقبلهم سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، أو في القدس الشريف”، بالإضافة لحتمية “الإسراع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، لأن مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتحدد إلا في إطار معالجة جوهر الصراع برمته وعبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الشرعية والمشروعة في إطار دولته المستقلة والسيدة”.

وبدا أن التنسيق الجزائري مع الطرف الفلسطيني بكل أطيافه كان حاضرا في الفترة الأخيرة التي شهدت جلسات مهمة حول فلسطين في مجلس الأمن. وقال سفير فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، إن ثمة تعاونا مكثفا بين الجزائر ودول الشقيقة لإخضاع الكيان الصهيوني بوقف فوري لعدوانه على قطاع غزة.

وبالمثل، تحدث رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية، باسم نعيم، الذي ختم زيارته للجزائر، بوضوح قائلا إن حركة “حماس” والمقاومة تطالب بوقف إطلاق نار شامل ومعلن يفضي إلى تحرير الأسرى من مختلف الفصائل، ويفتح الباب واسعا على الأعمال الإغاثية من أجل توصيلها لأهالينا ومباشرة إعمار المناطق المدمرة، والعمل قدما على بناء وحدة وطنية متينة تتأسس على التوافق التمثيلي وفق رؤية فلسطينية جامعة.

وكانت الجزائر قبل أيام، قد وزعت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، والذي ينص على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع. وأثار هذا المشروع انتقاد سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي قالت إنه قد يعرض للخطر “مفاوضات حساسة” تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة.

وقد يفسّر ذلك، تلقي وزير الخارجية أحمد عطاف، قبل يوم الثلاثاء الأخير، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تبادل فيه الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن بتوجيه الرئيس تبون، وذلك بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية أن مشروع القرار هذا يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وكذا ضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو شروط. وعلى نحو مماثل، يهدف إلى تأكيد رفض مجلس الأمن لمحاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم. وفي الختام، اتفق الوزيران على تعزيز التواصل بناءً على تطورات الأوضاع في الميدان وفي إطار مجلس الأمن.