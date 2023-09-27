الجزائر تبحث مع إيطاليا مجالات التعاون العسكري

الجزائر: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الإيطالي قيدو كروزيتو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن اللقاء حضره عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو.

كان شنقريحة، التقى في وقت سابق كروزيتو، واستعرض معه مجالات التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن الطرفين تناولا “التحدّيات الأمنية التي يعرفها حوض البحر المتوسط وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة”.

ونوّه شنقريحة، حسب ذات المصدر، بعلاقة ومكانة العلاقات الجزائرية الإيطالية على كافة المستويات، مؤكدا بأن البلدين لهما من الإمكانيات والموارد التي من شأنها المساهمة في تجسيد تعاون نوعي ومستديم.

كما أشاد بالتنوع المشهود لمجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، لافتا إلى استعداد الجيش الجزائري لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بها.

أما وزير الدفاع الإيطالي قيدو كروزيتو، فنوه حسب وزارة الدفاع الجزائرية بـ”الإرادة القوية التي لمسها من الطرف الجزائري في تعزيز علاقات التعاون العسكري”.

(د ب أ)