الجزائر تبدي قلقها إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة في ليبيا وتدعو للحوار

الجزائر: ـ “القدس العربي”:

أبدت الجزائر بالغ قلقها وانشغالها إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة بين الأشقاء الليبيين في مدينة طرابلس، وما خلفته من خسائر في الأرواح وهدر لمقومات هذا البلد الشقيق، دون طائل.

وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، جددت الجزائر في بيام لخارجيتها، “دعوتها الصادقة والحثيثة إلى كافة الأشقاء في ليبيا للجوء إلى الحوار كخيار وحيد لتسوية الخلافات، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية، وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي على كل الاعتبارات الظرفية والحسابات الضيقة”.

وأكدت الجزائر أن “ليبيا الشقيقة في أمسّ الحاجة اليوم إلى وحدة جميع أبنائها وتوافقهم، بعيداً عن منطق الانقسام والتفرقة، من أجل الدفع قدماً بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى الحل المنشود الذي طال انتظاره”.

وتدفع الجزائر منذ سنوات لحل سياسي في ليبيا مع رفض عسكرة النزاع والاستعانة بالأجنبي. وتدعو في مقاربتها لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي تسمح بعودة الشرعية السياسية للبلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرّح عدة مرات، أن بلاده التي تتقاسم مع ليبيا نحو الف كيلومتر من الحدود، تقف إلى جانب جيرانها في أي حل يرتضونه لإعادة الشرعية والاستقرار للبلاد.