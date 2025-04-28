الجزائر تتأهب لخطف أحدث جواهر إنكلترا

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الجزائرية، عن اقتراب المسؤولين وأصحاب القرار في اتحاد كرة القدم، من انتزاع موافقة إحدى الجواهر المستقبلية من أبناء المهاجرين في أوروبا، استكمالا للسياسة المتبعة في السنوات القليلة الماضية، والتي ترتكز على فكرة استقطاب ألمع المواهب الشابة في القارة العجوز، للارتقاء بجودة وكفاءة كافة المنتخبات الوطنية في المرحلة القادمة.

من جانبها، نقلت منصة “أوراس” عن مصادر صحافية، أن رئيس الاتحادية الجزائرية وليد صادي، أعطى الضوء الأخضر لمحلل الفيديو في المنتخب الوطني سعيد عقون، للتواصل مع جوكر نادي كريستال بالاس ومنتخب شباب إنكلترا تحت 17 عاما دين بن عامر، لجس نبضه ودائرته المقربة بشأن ارتداء قميص منتخب الآباء والأجداد على المستوى الدولي، على أن تكون البداية بضمه إلى الفئات السنية في قادم الاستحقاقات.

وأرجع نفس المصدر، سبب اهتمام الاتحاد الجزائري باللاعب البالغ من العمر 16 عاما، أولا لموهبته الطبيعية النادرة التي تجعله يبدو وكأنه أكبر من عمره الحقيقي، كمراهق يُجيد اللعب بنفس الجودة والإمتاع البصري في مركزه الأصلي لاعب الوسط الثالث، وأيضا في مركز الظهير الأيسر. ثانيا لحصول الوسطاء على معلومات موثقة، تُفيد بأن والده الجزائري الأصل، لا يمانع رؤية نجله مرتديا قميص الخضر في المحافل الدولية.

ويعول صادي ومجلسه المعاون على “عرّاب” هذا الملف، والإشارة إلى محلل الفيديو في جهاز المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان قريبا من دين بن عامر، في فترة عمله كمساعد للمدرب الفرنسي باتريك فييرا هناك في “سيلهرست بارك” في الفترة بين يوليو/ تموز 2021 وحتى مارس/ آذار 2023، حيث كانت بداية الصغير مع نسور العاصمة اللندنية عندما انضم إلى فريق الناشئين تحت 14 عاما في العام 2022، وهو ما قد يسهل مهمة إقناعه بتحويل وجهته الدولية إلى الجزائر، بعد شهرين فقط من بدء مشواره الدولي مع منتخب الأسود الثلاثة تحت 17 عاما.

وانضم اليافع الذي تنحدر أصوله من أب جزائري وأم من دولة لاتفيا، إلى كريستال بالاس كلاعب وسط في فريق الناشئين تحت 14 عاما، بعدها ساهم في فوز رفاقه تحت 15 عاما بلقب كأس إنكلترا على حساب نظيره في آرسنال، لتتم ترقيته إلى فئة الشباب تحت 18 عاما، مع توقعات أن يطرق أبواب الفريق الأول على المدى المتوسط، حال حافظ على نسخته المثيرة للإعجاب في الوقت الحالي، والتي كانت سببا في انضمامه إلى منتخب إنكلترا تحت 17 عاما، حيث خاض مباراتين في فبراير/ شباط الماضي، وتمكن من هز شباك ناشئين هولندا.