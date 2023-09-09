الجزائر تتابع عن كثب تداعيات زلزال المغرب وتقرر فتح مجالها الجوي وتقدم التعازي للشعب المغربي- (تدوينة)

الجزائر: أعربت الجزائر، اليوم السبت، عن “صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق” على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، وخلف مئات القتلى والجرحى.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان صحافي اليوم:” تعرب الجزائر عن صادق تعازيها وتتابع عن كثب ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.
وأضافت: ” تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.
وقد قررت الجزائر فتح مجالها الجوي مع المغرب لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى، حيث قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إن السلطات العليا في البلاد قررت فتح المجال الجوي مع المغرب أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في المملكة، مخلفا مئات القتلى والجرحى.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 آب/أغسطس 2021، بسبب ما سمته ” أعمالا عدائية من الرباط ضدها”، وبعد شهر من ذلك أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي، متّهمة المملكة بمواصلة “الاستفزازات والممارسات العدائية” تجاهها.
ونقل التلفزيون الرسمي في الجزائر اليوم، عن رئاسة الجمهورية، قولها إن ” السلطات العليا الجزائرية قررت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق من المملكة المغربية”.
وأكد أن “السلطات الجزائرية العليا أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.
(وكالات)
على السلطات المغربية أن تسمح للطواقم الجزائرية من الحماية المدنية – لما لها من تجارب في االميدان- من الدخول وبسرعة و الوصول إلى المناطق المتضررة للمساهمة في عمليات الإنقاذ و تخفيف الأضرار ، خاصة و أن الجغرافيا في البلدين متشابهة إلى حد بعيد و بالأخص المناطق الجبلية .. نرجو و نطلب من الله تعالى أن يرحم من قضى و يبرئ من أصيب و يحفظ الساكنة جميعهم من الهزات الارتدادية خلال هذه الأيام .. فالحدر ! الحذر !
على المغرب قبول المساعدة الانسانية من الجارة الجزائر تكون بادرة خير لانفراج عميق للعلاقات الثنائية يا رب ! وهذا المبادرة الرسمية من الجزائر تحسب لها و يكتبها تاريخ العلاقات البينية……الشكر العميق للجزائر على هذه المبادرة الأخوية.
تعازينا إلى أهلنا في المغرب الأقصى أللهم أهدي جميع المسلمين
في 1980 جرى زلزال مدمر بمدينة لصنام بالغرب الجزائري حيث انتهز اوغاد الوضع لنهب البيوت تم اعدامهم رميا بالرصاص وصت الأنقاض من طرف جنود مرافقين لرجال الحماية المدنية.
أتمنى من الإخوة المغاربة حراسة انقاض بيوتهم لأن الإنهازيين في كل مكان.
اللهم اللطف بهم انهم عبادك واحفظهم من كل مكروه.
لا منة من اخ على اخيه الواجب هو التدخل المستعجل من الجزائر والواجب هو القبول من المغرب ودامت اواصر الاخوة بين شعبينا ونجدد دعائنا بالرحمة للشهداء و الشفاء للجرحى وربي يجبر بخاطر كل منكسر ومتضرر مه هذه الفاجعة كل الدعاء والمحبة و التظامن