الجزائر تتسلم أولى مقاتلات “سو- 35” لكنها لا تزال تنتظر “سو- 75”

واشنطن: تلعب القوة الجوية دورا حاسما في موازين القوى العسكرية، حيث تسعى الدول إلى تحديث أساطيلها الجوية لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية. وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح امتلاك مقاتلات متطورة ضرورة استراتيجية لمواكبة التحديات الأمنية والحفاظ على التفوق الجوي في أي صراع محتمل.

وقال المحلل بيتر سوشيو، وهو كاتب مقيم في ولاية ميشيغان، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن الجزائر تعد من الناحية الفنية أول مشتر أجنبي لطائرة سوخوي (إس يو – 57) روسية الصنع، لكنها لا تزال تعتمد على سابقتها في الوقت الحالي.

وأضاف سوشيو الذي ساهم في أكثر من أربعين مجلة وصحيفة وموقع إلكتروني، حيث نشرت له أكثر من 3200 مقالة خلال مسيرته الصحافية التي تمتد لعشرين عاما، ويكتب بانتظام عن المعدات العسكرية وتاريخ الأسلحة النارية والأمن السيبراني والسياسة والشؤون الدولية، إنه في غضون ذلك، استلمت الجزائر هذا الشهر أول مقاتلة من أصل عشرين مقاتلة من طراز سوخوي (سو-35) من المقرر استلامها.

ووصلت الطائرة إلى قاعدة أم البواقي الجوية في ولاية أم البواقي في 13 مارس/ آذار، لتصبح الجزائر ثالث مشغل أجنبي لمقاتلات (سو- 35) الروسية بعد الصين وإيران، في حين أبدت كل من مصر والهند والإمارات العربية المتحدة اهتمامها بالمقاتلة المتطورة متعددة الأدوار.

وكانت بكين قد حصلت على (سو- 35) ضمن صفقة بقيمة 2 مليار دولار قبل نحو عقد، وتشغل حاليا 24 مقاتلة منها، بينما أبرمت طهران اتفاقا مع موسكو منذ أكثر من عام، ما يعكس تقاربا متزايدا بين البلدين.

وأشار محللون غربيون إلى أن اقتناء مقاتلات (سو- 35) يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرات سلاح الجو التابع للجمهورية الإسلامية.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع “آرمي ريكوجنيشن”المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن التسليم السريع لمقاتلات (سو- 35) إلى الجزائر جاء نتيجة فشل صفقة سابقة مع مصر.

وبحسب سوشيو، كانت القاهرة قد قدمت طلب شراء في عام 2018 لكنها تراجعت لاحقا بسبب الضغوط الاقتصادية والسياسية الغربية. وفي حين تبنت طهران أيضا مقاتلات (سو- 35)، فإن إيران التي تعاني من ضائقة مالية فضلت الاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي بدلا من المقاتلات.

وأشار تقرير “آرمي ريكوغنيشن” إلى أن “المحللين يرون أن قرار الجزائر بقبول مقاتلات (سو- 35) مرتبط بتأخير جدول إنتاج (سو- 57)، ما دفعها إلى تبني حل مؤقت”.

وقد يكون هذا القرار أيضا أكثر “جدوى من الناحية الاقتصادية” بالنسبة للجزائر، حيث أتاح لها الحصول على مقاتلات حديثة الآن بدلا من الانتظار لسنوات حتى تستلم (سو- 57).

ويقول سوشيو إنه كما ورد سابقا، يشهد شمال إفريقيا سباق تسلح وحربا باردة بحكم الواقع، حيث قامت المغرب، المنافس الإقليمي للجزائر، بتحديث جيشها. وحصلت الرباط على دفعة من مقاتلات (إف – 16 سي/دي فايتينغ فالكون بلوك 72) من الولايات المتحدة. وأعربت الرباط عن اهتمامها بمقاتلة لوكهيد مارتن (إف- 35 لايتنينغ 2)، وقد تكون أول دولة عربية وإفريقية تحصل على مقاتلة الجيل الخامس متعددة المهام.

وتحمل المقاتلة (سوم- 35) تسمية “فلانكر-إي” وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنها ليست طائرة من الجيل الخامس. ومع ذلك، قد تكون خيارا انتقاليا مناسبا للجزائر، التي تعتمد منذ فترة طويلة على الطائرات العسكرية السوفيتية/ الروسية.

وتشمل الطائرات الحربية الروسية التي تمتلكها الجزائر خلال الحرب الباردة وما بعدها مزيجا من مقاتلات ميكويان ميغ 29 وسوخوي سو30- إم كي أي، وحتى قاذفات تكتيكية قديمة من طراز سوخوي سو-24.

وتصنف (سو- 35) ضمن مقاتلات “الجيل ++4″، حيث تم تطويرها في الأصل كنموذج تصديري للمقاتلة “سو-27”. وقد وصفت بأنها منافس قوي للطائرات الأمريكية الحديثة، مثل “إف15- إيغل”، و”إف إيه18- سوبر هورنت”، وربما حتى “إف35- لايتنينغ 2”.

وروجت موسكو لهذه المقاتلة باعتبارها واحدة من أكثر أنظمة الطائرات تطورا ضمن الجيل الرابع، حيث تجمع بين العديد من عناصر الجيل الخامس. ووفقا للكرملين، فقد تم تصميم هذه الطائرة متعددة المهام ذات المقعد الواحد بقدرات فائقة على المناورة، لمواجهة التهديدات الجوية والبرية والتصدي للقوات البحرية المعادية.

وعلى الرغم من أن (سو- 35) كانت مخصصة في البداية للتصدير، نال ما قدمته “سوخوي” رضا موسكو، وقررت اعتمادها رسميا في عام 2014. وبعد ذلك بعام، خاضت أولى مهامها القتالية في سوريا، حيث استخدمت لتوفير الغطاء الجوي للطائرات الروسية خلال عمليات القصف.

ومن المرجح أن تؤدي دورا مؤقتا بالنسبة للجزائر، بينما تنتظر الحصول على على المقاتلة “سو-57”.

(د ب أ)