الجزائر تتصدر الدول الأفريقية المستوردة للتجهيزات العسكرية من ألمانيا في 2024

تونس: تصدرت الجزائر قائمة الدول الأفريقية الأكثر شراء للتجهيزات العسكرية من ألمانيا في عام 2024، بما يعادل 559 مليون يورو.

وحققت ألمانيا رقما قياسيا في مبيعات السلاح والتجهيزات العسكرية عام 2024، حيث بلغ إجمالي صادراتها 13.2 مليار يورو، متخطية بذلك عائداتها القياسية السابقة في عام 2023 عندما ناهزت 12.2 مليار يورو.

ووفق بيانات الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية البيئة، جاءت الجزائر في المركز الأول أفريقياً بمشتريات تعادل 559 مليون يورو، وفي المركز الثالث عالميا في قائمة الدول المستوردة للأسلحة والتجهيزات العسكرية من ألمانيا بعد أوكرانيا الأولى بـ8.1 مليار يورو، وسنغافورة الثانية بأكثر من 1.2 مليار يورو.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الرابع بواردات تعادل 298.5 مليون يورو وتركيا خامسة بـ231 مليون يورو.

وأوضحت الوزارة الاتحادية :”تشير البيانات المؤقتة في الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2024 و17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، إلى أن التراخيص النهائية لصادرات التجهيزات العسكرية تعادل 13.2 مليار يورو”.

وتشمل تلك التراخيص قرابة 8.1 مليار يورو لصادرات الأسلحة الحربية و5.2 مليار يورو لباقي التجهيزات العسكرية.

( د ب أ)