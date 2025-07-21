الجزائر تتهم وزير الداخلية الفرنسي بـ”إساءة استعمال السلطة”

الجزائر: اتهم مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بـ”إساءة استعمال السلطة”، على خلفية عزمه عدم الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية.

كان روتايو قال لصحيفة ” لوفيغارو” الفرنسية إنه يعتزم “توجيه تعليمات إلى الأقاليم الفرنسية بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين لغرض الحصول على تصاريح الإقامة”.

وذكر المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن منح هذه الجوازات يعد حقا للمواطنين الجزائريين وأن استصدارها يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة الجزائرية ذات السيادة . وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.

ولفت المصدر ذاته أن ” تصريح الوزير الفرنسي يتسم بطابع تعسفي وتمييزي ويمثل إساءة لاستعمال السلطة، كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه. وبمعرفة صاحبه، فإن هذا التصريح يكتسي بعدا سياسيا واضحا، فضلا على أنه غير مؤسس من الناحية القانونية ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته”.

كما أوضح أن جوازات السفر المعنية تسلم، في الواقع، بناء على طلب من الأقاليم الفرنسية نفسها، باعتبارها وثائق مرجعية لا غنى عنها في الملفات المتعلقة بطلب تصاريح الإقامة، مبرزا أن ” عدم الاعتراف بهذه الجوازات على النحو الذي صرح به وزير الداخلية الفرنسي، يشكل انتهاكا للحقوق الفردية، وإخلالا آخر بالتزامات فرنسا الثنائية”.

(د ب أ)