الجزائر تتوقع خللا بخدمات الإنترنت بسبب انقطاع الكهرباء بإسبانيا

رسم بياني يوضح توليد الطاقة في 28 أبريل 2025 عندما حدث انقطاع هائل للتيار الكهربائي وفقًا لبيانات من الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء

الجزائر: أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، عن احتمال حدوث خلل في خدمة الإنترنت خلال الساعات المقبلة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب إسبانيا وعدة دول أوروبية أخرى.

وأوضحت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، في بيان، أن جزءا من محطات أنظمة الكوابل البحرية للإنترنت، الواقعة في المدن الساحلية الإسبانية، قد يتأثر بهذا الوضع الاستثنائي.

وأكدت السلطات أنها اتخذت إجراءات وقائية لتقليل أثر الانقطاع، عبر تشغيل أنظمة احتياطية، تشمل بطاريات ومولدات كهربائية لضمان استمرارية الخدمة لفترة محددة.

كما أعربت عن أسفها للإزعاج المحتمل الخارج عن إرادتها.

وأشارت إلى أن الفرق التقنية تبقى على أهبة الاستعداد لضمان أفضل جودة ممكنة للخدمة.

وفي وقت سابق الاثنين، شهدت إسبانيا والبرتغال انقطاعات غير مسبوقة في التيار الكهربائي، في وقت قد تستغرق إعادة التيار إلى 10 ساعات في إسبانيا، وفق مصدر رسمي.

وفي إسبانيا، ذكرت “ريد إلكتريكا” المشغلة لشبكة الكهرباء، في بيان، أن إعادة التيار قد يستغرق بين 6 و10 ساعات، مبينة أن البلاد تشهد انقطاعا “غير مسبوق” في التيار.

وذكرت “بي بي سي” أن العاصمة الإسبانية مدريد تشهد ازدحاما مروريا بسبب تعطل إشارات المرور، نتيجة انقطاع الكهرباء، وسط انقطاعات مطار باراخاس في مدريد.

فيما أعلنت شركة السكك الحديدية الإسبانية “رينفي” توقف خدمات القطارات وقت الظهيرة بسبب “انقطاع في شبكة الكهرباء الوطنية” في البلاد.

كما علقت السلطات الإسبانية بطولة مدريد المفتوحة للتنس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق “بي بي سي”.

ووفقا لصحيفة بوليتيكو، نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن السلطات شكلت لجنة لإدارة أزمة انقطاع الكهرباء، دون التأكد من سبب الانقطاع، وسط دراسة كافة الاحتمالات بما فيها الهجمات الإلكترونية.

فيما ذكرت صحيفة إندبندنت أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز توجه نحو مقر شركة “ريد إلكتريكا” لتقييم الوضع.

على صعيد الأزمة نفسها في البرتغال، ذكرت شركة الكهرباء البرتغالية “إي-ريديس”، في بيان، إن انقطاع التيار الكهربائي قد يكون ناجما عن “مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية”، وفق صحيفة بوليتيكو.

وفي بيان لاحق، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية (REN)، في بيان، أن عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بشكل كامل في البرتغال، قد تستغرق أسبوعا.

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

(الأناضول)