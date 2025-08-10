الجزائر تجدد التزامها بدعم جهود القيادة الصومالية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار- (تدوينة)

الجزائر: جددت الجزائر التزامها بـدعم ما أسمته “جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء”، سواء على الصعيد الثنائي أو من موقعها المزدوج بمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

واستقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأحد، نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن الوزيرين أجريا محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين تناولت سبل توطيد العلاقات الثنائية، وكذا تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن “اللقاء شكل فرصة للوقوف على الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة”، لافتا إلى اتفاق الطرفين على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين وإثراء الإطار القانوني لعلاقتهما البينية.

كما أشار إلى التوقيع على ثلاثة نصوص قانونية تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة، واستحداث آلية للمشاورات السياسية، وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.

وبخصوص التعاون متعدد الأطراف، تم التأكيد على التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق وذلك خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي بما يخدم القضايا العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعا بأولويات القارة الأفريقية في مختلف المجالات، وكذلك دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الأفريقي والساحل الصحراوي.

(د ب أ)