الجزائر تجدد تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية

الجزائر: قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، “إنّ الجزائر مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال حظر أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية لما تمثله من تهديد أكيد على الإنسان ومستقبل الإنسانية”.

وأضاف شنقريحة، خلال افتتاح يوم “كبار الشخصيات” لـ”تمرين كيميائي أفريقيا”، “تظل هذه الاتفاقية الوسيلة غير التمييزية الوحيدة التي تم التفاوض بشأنها على الصعيد متعدد الأطراف”، داعيا إلى “ضرورة تعزيز الرقابة على حركة المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج عبر الحدود”.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيسمح بتحسين الضوابط على هذه الأنشطة من مواجهة التحديات الأمنية التي تنطوي على احتمال إساءة استخدام المواد الكيميائية من طرف الجماعات الإرهابية.

وأشرف رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح يوم “كبار الشخصيات” لـ”تمرين كيميائي أفريقيا” الموجه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة أفريقيا.

(د ب أ)