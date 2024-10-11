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الجزائر تجلي المئات من رعاياها في لبنان

11 - أكتوبر - 2024

طائرة تقلع من مطار بيروت

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الجزائر: أعلنت الجزائر اليوم الجمعة، عن إنجاز عملية ثانية لإجلاء رعاياها من لبنان على ضوء الوضع الخطير هناك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، “تم الشروع في عملية إجلاء الرعايا الجزائريين وفق مخطط تم على أساسه نقلهم من مطار رفيق الحريري ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي عبر رحلتين تم تسخيرهما خصيصا لهذه العملية”.

ولفت البيان إلى أن  شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية تولت إيصال 306 من الرعايا إلى الجزائر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، موضحة أن الأمر يتعلق بالعملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث تم إجلاء أكثر من 125 من الرعايا الجزائريين.

(د ب أ)

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  1. يقول Ali:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 11:59 ص

    بعد تهجير اهل غزة ، جاء دور لبنان. و مع فلسطين ظالمة او مظلومة على بعد الالاف من الكيلومترات. عاشت المقاومة.

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    1. يقول عزيز:
      أكتوبر 11, 2024 الساعة 12:34 م

      عاشت المقاومة و من يدعمها و العار عل من هرول للتَّطبيع و ساند الإحتلال الإستيطاني و سمح له بفتح سفاراته .

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