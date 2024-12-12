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الجزائر تحت الصدمة بعد إقدام أب على إحراق 4 من أبنائه أحياء- (تدوينات)

12 - ديسمبر - 2024

صورة متداولة عبر مواقع التواصل لإلقاء القبض على الأب القاتل

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الجزائر- “القدس العربي”:

اهتزت الجزائر على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها أطفال أبرياء في ولاية غرداية جنوبي شرق البلاد، تاركة صدمة وحزنًا عميقين في نفوس المواطنين، بعد أن تبين طريقة القتل البشعة للجاني، الذي ليس سوى والدهم.

وأظهرت هذه المأساة التي وقعت في حي “وادي نشو” وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، تفاصيل تقشعر لها الأبدان، حيث أقدم الجاني وهو والد الضحايا الأربعة، على حرق أطفاله وهم أحياء يستغيثون في مشهد مروع.

الجريمة وقعت حوالي الساعة الثالثة من مساء الأربعاء، عندما لاحظ سكان حي وادي نشو رائحة احتراق غريبة، تبعها صراخ أطفال مستمر. دفع الفضول أحد شباب الحي للخروج لتفقد الأمر، ليصدم بهول ما رآه أجساد أطفال محترقة ملقاة في بالوعة صرف صحي جافة.

ومع انتشار الخبر، هرع جيران الضحايا إلى المكان في حالة من الذهول، محاولين بوسائلهم البسيطة التأكد من وجود ناجين، ليتم بعدها، إبلاغ مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، الذين تنقلوا على جناح السرعة إلى موقع الجريمة، ليصدموا بالمشهد المروع.

ووفق مصالح الحماية المدنية، تم العثور على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وإحدى عشرة سنة، وقد أكدت المعاينات الأولية أنهم تعرضوا للحرق بمادة سريعة الاشتعال، يُرجح أنها البنزين.

وفي الحين، تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية شخصيا إلى موقع الجريمة، ليتم فتح تحقيق قضائي معمق في ملابساتها. وإثر ذلك، أوقفت مصالح الدرك الوطني والد الضحايا الذي فرّ بعد ارتكاب الجريمة، بينما تشير اعترافاته الأولى إلى أن دافعه في هذه الفعلة خلافاته العائلية مع زوجته.

وعلى مواقع التواصل، خلفت المأساة حالة من الحزن والذهول في غرداية وعموم الجزائر، حيث أعرب الكثيرون عن استنكارهم ودهشتهم من بشاعة هذا الفعل، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الجاني.

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  1. يقول هشام:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 2:53 م

    إن لله وإن إليه راجعون
    إن القلب ينفطر حزنا ويدمي ألما وتدمع العين دما.
    اللهم تغمد هؤلاء الأبرياء برحمتك الواسعة و أسكنهم فسيح جناتك والدرجات العلى من الفردوس.
    اللهم إنا نسألك اللطف فالطف بنا يا لطيف واحفظ عبادك المسلمين بما جرت به المقادير انك بالاجابة جدير امين يارب العالمين

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  2. يقول العالم الموازي:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 3:14 م

    أعجز عن التعبير…لا حول ولا قوة الا بالله

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  3. يقول هيثم:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 3:41 م

    هذا الأب القاتل أسوأ من حافظ الأسد و بشار الأسد. رحم الله هؤلاء الأطفال الصغار.

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    1. يقول الحسن من العيون-المغرب:
      ديسمبر 12, 2024 الساعة 9:56 م

      لا يمكن أن يقدم على مثل هذا الفعل انسان سوي، قد يكون الرجل مريضا أو به مس، انا لله و انا اليه راجعون، رحمة الله على الأطفال الأبرياء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.

  4. يقول Abdellrahim:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 3:58 م

    لا حولا ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب اليه استغفرالله العظيم

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  5. يقول جون ميشيل باروش حبيب الجزائر:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 4:46 م

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل رحم الله هؤلاء الأطفال الأبرياء

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  6. يقول ملاحظ:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 7:27 م

    هذا التصرف المجنون نتاج الاسراف في تحرر النساء وطيغايناهم على ازواجهم بسبب منظومة القوانين الغربية

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    1. يقول Boudina:
      ديسمبر 15, 2024 الساعة 2:11 م

      لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اخي لا تجد له مبرارات لانه لا يوجد أي مبرر لهذا الفعل الشنيع ولا تحاول إلقاء اللوم على النساء هذا لا يعقل أبدا ليس الذي عنده مشاكل مع زوجته يقوم بقتل فلذة كبده حسبي الله ونعم الوكيل

  7. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 7:59 م

    لا يفعلها إلا من به مرض !
    و لا حول ولا قوة الا بالله

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  8. يقول كريم إلياس/.....:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 9:56 م

    لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم..و إنا لله و إنا اليه راجعون..قسما بالله القلوب تنفطر من هول المأساة ، ..يستحيل يستحيل ان يكون هذا السفاح (اب يملك و لو ذرة من الأبوة ) او ان يكون في كامل قِواه العقلية ! مصاب جلل بكل المقاييس…رحمة الله على طيور الجنة .

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  9. يقول محمد:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 9:10 ص

    الأب يحرق أبنائه جريمة لا مثيل لها ولا حول ولا قوة إلا بالله

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