الجزائر تستدعي سفير فرنسا وتحذرها من إجراء مناورات “استفزازية” مشتركة مع المغرب قرب حدودها

الجزائر- “القدس العربي”: حذرت الجزائر من خطورة المناورات العسكرية الفرنسية- المغربية المقررة في سبتمبر المقبل في منطقة الراشيدية بالمغرب، بالقرب من الحدود الجزائرية، تحت مسمى “شرقي 2025″، الذي يحمل “الكثير من الدلالات”، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وذكر المصدر ذاته أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل سفير فرنسا بالجزائر، ستيفان روماتي، بهدف لفت انتباهه إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية- المغربية المزمع إجراؤها شهر سبتمبر المقبل في الراشيدية، بالقرب من الحدود الجزائرية، تحت مسمى “شرقي 2025″، الذي يحمل الكثير من الدلالات، على حد وصف البيان.
وأبلغ مقرمان السفير الفرنسي بأن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، مشيرا إلى أن “تصرفا من هذا القبيل سيسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية- الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”، وفق ما جاء في البيان.
كما طلب الأمين العام للخارجية من السفير الفرنسي تقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ونقل موقف الجزائر إلى سلطاته الرسمية بالصيغة التي تم إبلاغه بها، وفق ما جاء في البيان.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في خضم أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وباريس، تفاقمت على خلفية ملفات متعددة، أبرزها التحول الفرنسي من قضية الصحراء الغربية باتجاه دعم خطة الحكم الذاتي، ثم قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، إلى جانب التصريحات الرسمية الفرنسية بشأن قضايا الهجرة والتأشيرات.
الجذر الاستعماري الفرنسي الممتد من مراكش شمالا إلى ادغال أفريقيا جنوبا بدأ يتأكل تدريجيا بفضل ضربات الديبلوماسية الجزائرية الناجحة لذا فساسة فرنسا يشعرون بالتوتر و التخبط صنصال مثلا …انها لعبة سياسية بمخاطر عسكرية …والجزائر ستنجح كما نجحت في سنة 1962
لماذا كل هذا “الخوف”؟ كل دولة لها الحق في القيام بمناورات عسكرية داخل حدودها😳 الجزائر تقوم بمناورات بالذخيرة الحية على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع المغرب😳جميع وسائل الإعلام الجزائرية تتحدث عن هذه المناورات وتفتخر بها😳ورغم ذلك لم يحتج المغرب أبدا😳
هناك أمور تحدث ربما قد تثير احنجاج نظام الجزائر ..
لكن لا شيئ يحدث.. ولا كلمة..
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مثلا…
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تسليم مروحيات الاباتشي كان حدثا كبيرا حضره رئيس
ال africom.. وقد القى خطبة مهمة للغاية .. وقال
ان المغرب الحليف الوحيد في المنطقة. حليف استراتيجي
للنانو ..خارج النانو.. وأن امنه من امن الناتو.. وان امنه
يمتد الى شمال افربقيا ودول الساحل..
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هي رسائل مهمة لمن يهمهم الأمر..
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هو نفس رئيس الافريكوم التي هلل نظام الجزائر بزيارته
للجزائر واثفاقية تفاهم.. وهو يزور المغرب بشكل مستمر..
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للاشارة.. بعد زيارة رئيس الافريكوم للجزائر اعلنت موريتانيا
والمغرب فتح معابر في المنطقة العازلة.. وبذلك
تمت عملية الغاء المنطقة العازلة..
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كذلك لم نشهد اي احتجاج على اعتراف امريكا بمغربية
الصحراء.. بل العكس .. تقرب واضح من ادارتها..
هنا ربما يأتينا أحد ليقول المكسي بامريكا عريان…
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اقول له الأمر لا يتعلق بالدفاع على اامغرب الدي
دافع عن تفسه ويعرف كيف . وله القوة..
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الأمر يتعلق بمصلحة عليا جدا عند اكبر دول العالم
ان لا يحدث صراع مسلح في شمال افريقيا .. لأن هذا
ضد مصالحهم الحيوية في افريقيا.. وهم يتحركون ويضغطون كي لا يكون.. من أجلهم هم..
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ولهذا هناك توجه لتصفية ملف البوليساريو نهائيا.. ولا ارى نظام
الجزائر بقادر على الاعتراض.. وربما وجب عليه التفكير
في حلحلة الملف ..
الذكاء السياسي والاستراتيجي عند الأنظمة السياسية لدول العالم الثالث هو البحث عن ” قضايا ” تلتقفها صحافة المولاة وأجهزة دعايتها لإلهاء شعوبها عن مشاكلها الحقيقية من فقر ومرض وفاقة, الأمر الذي قد يخلق حالة من عدم الاستقرار النفسي عند المواطنين والتخوف من نشوب حروب في الحقيقة تزيد من مشاكلهم.
مجرد سؤال بدون خلفيات… إذا كان سبب الاحتجاج الجزائري هو هاجس التفوق الاستراتيجي النوعي للجيش المغربي.. فلماذا لم تحتج على الصين التي قررت قبل بومين بيع طائرات..B-001 المتطورة إلى المغرب..وتعتبر من أقوى طائرات الدرون في العالم..واكثرها تطورا…ولماذا لم تحتج على زيارة وفد عسكري كبير يقوده قائد الافريكوم لتسليم الدفعة الأولى من طائرات الاباتشي المتطورة..ولماذا لم تحتج على روسيا التي تحاول بيع غواصتين إلى المغرب من الجيل الرقمي المتطور..لمنافسة صفقة محتملة مع ألمانيا وكوريا الجنوبية…لماذا لم تحتج على وجود خبراء عسكريين كبار من المغرب في مالي..لدعم جهود مكافحة الإرهاب..ولماذا لم تستدعي سفراء دول الساحل التي قررت كلها الإنخراط في مشروع المنفذ التجاري الأطلسي عبر المغرب..وهل حقيقة أن سبب الاحتجاج الحقيقي هو تسمية المناورة..بالرياح الشرقية..والله أعلم..
هذه المناورات العسكرية المشتركة بين المغرب و فرنسا جرت في نفس المنطقة منذ عدة سنوات آخرها سنة 2022 و لم يصدر في شأنها أي بيان للاحتجاج أو استدعاء السفير الفرنسي من لدن الجزائر. صحيفة لارازون الإسبانية هي أول من نشر خبر تنظيم هذه المناورات العسكرية و لم يصدر الخبر بعد عن أي مصدر رسمي مغربي أو فرنسي. بالطبع الفرق بين مناورات 2022 و المناورات المرتقبة في 2025 هو أن فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء الغربية كما يجري الحديث عن بناء مطار عسكري في الصحراء بتنسيق بين المغرب و أمريكا و فرنسا لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل. الغريب أن مناورات الأسد الافريقي مع أمريكا تنظم سنويا في مناطق قريبة جدا من الحدود مع الجزائر/ المحبس مثلا / دون أن يصدر بيان احتجاج أو تنديد. بالأمس وافقت الحكومة المغربية على استثمارات مقاولات وطنية و أجنبية / سعودية ، اماراتية فرنسية ،ألمانية و صينية / في مجال الهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية فهل نسمع عن احتجاجات جديدة؟
لمحة عن الماورات العسكرية التي قامت بها الجزائر على مقربة من الحدود المغربية ، و إحداها بمشاركة روسية :
مناورات 2020
نفذ الجيش الجزائري مناورة عسكرية ليلية بالذخيرة الحية في منطقة تندوف، القريبة من “الحدود” مع المغرب، بمشاركة وحدات من مختلف القوات والأسلحة، واستخدام كثيف للصواريخ والراجمات.
يونيو 2021، نفذ الجيش الجزائري مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقتين العسكريتين الثانية والثالثة غرب البلاد، على مقربة من الحدود الشرقية للمغرب، باستخدام الذخيرة الحية.
مناورات “درع الصحراء 2022”:
في نوفمبر 2022، انطلقت مناورات “درع الصحراء 2022” الروسية الجزائرية العسكرية المشتركة على الحدود مع المغرب.
في ماي 2023، نفذ الجيش الجزائري مناورات عسكرية ليلية بالذخيرة الحية في مناطق قريبة من الحدود المغربية، بمشاركة وحدات من مختلف القوات والأسلحة.
مناورات “شهاب 2024”: في ماي 2024، أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، بإجراء مناورات عسكرية ليلية أطلق عليها اسم “شهاب 2024” في مناطق قريبة من الحدود المغربية .
منذ عدة سنوات يتم إجراء مناورات الأسد الافريقي و التي تعتبر الأكبر في القارة و تجمع أمريكا و المغرب و عدة دول صديقة وجزء كبير من هذه المناورات تجرى بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية و هنا السؤال لماذا لم يعمد النظام الجزائري إلى استدعاء السفير الأمريكي للإحتجاج و التنديد ولم ينبس ببنت شفة ام انه يطبق سياسة لا ارى و لا اسمع عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمي في العالم