الجزائر وأزمة النيجر.. رفض الانقلاب على الرئيس بازوم وتحذير من أي تدخل عسكري أجنبي

الجزائر- “القدس العربي”:

حذرت الجزائر من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر على خلفية التحركات الأخيرة في المنطقة بعد الانقلاب الأخير على الرئيس محمد بازوم، مع تجديد دعوتها لضرورة عودة الشرعية الدستورية في البلاد.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنها تجدد تمسكها بضرورة عودة النظام الدستوري في دولة النيجر، مؤكدة دعم الرئيس محمد بازوم بصفته الرئيس الشرعي للنيجر، كما حذرت في الوقت ذاته من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر.

ويأتي التحذير الجزائري في سياق التطورات الأخيرة التي من أبرزها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” المدعومة من فرنسا والتي حدد قادتها للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل “العودة الكاملة إلى النظام الدستوري”، مؤكدين عدم استبعاد “اللجوء للقوة” في حال عدم التجاوب.

وأمس الاثنين، نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اتهامات بأن بلادها تعتزم “التدخل عسكريا” في النيجر، وقالت في تصريحات لقناة “بي إف إم” المحلية إن “هذا خطأ”.

جاء ذلك ردا على اتهام وجّهه، في اليوم نفسه، المجلس العسكري الانقلابي في النيجر لحكومة بازوم، بتوقيع تفويض لفرنسا بهدف تحريره بالقوة العسكرية.

وقد قررت “سيدياو” من جهة أخرى “تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر، وفرضت عقوبات مالية أخرى منها “تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب”.

وقوبل موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ببيان آخر مضاد من السلطات العسكرية التي تحكم بوركينافاسو ومالي والتي تحظى بدعم روسي. وحذر البلدان من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة “إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”، وأبرزت أن ذلك سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

من جانبها، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة عن انقلاب “عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري”، ولفتت إلى أنها “قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية”، داعية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على “إعادة النظر في موقفها”.

ويبدو الموقف الجزائري في خضم كل ذلك وسطيا، بحسب مراقبين فهو يدعم عودة محمد بازوم للحكم ويرفض الانقلاب الحاصل ضده بشدة وهو الطرح الذي تتبناه مجموعة سيدياو وفرنسا، لكنه في نفس الوقت يرفض استعمال القوة للتدخل في النيجر تماما مثلما تؤكد مالي وبوركينافاسو، مرجحا الطرق السلمية في العودة للشرعية.

وتخشى الجزائر وفق مراقبين من أن يؤدي التدخل العسكري الأجنبي من جديد في النيجر إلى إعادة شبح ما حدث في مالي خلال العشرية الماضية، حيث كان هذا التدخل في صالح الجماعات الإرهابية الناشطة بقوة في المنطقة والتي استغلت الخلافات لتسيطر على مناطق واسعة من البلاد وتتحول إلى تهديد لكامل المنطقة.

ويقول الخبير في الشؤون العسكرية أكرم خريف في تصريح لـ”القدس العربي” أن الجزائر لديها مخاوف من عدم الاستقرار في النيجر كونه البلد الوحيد في محيطها الجنوبي الذي بقي متماسكا وتربطها به عدة اتفاقيات جارية وقيد التنفيذ، لذلك فمن مصلحتها أن تكون حذرة في التعاطي مع ما يجري.

وأوضح خريف أن الجزائر كانت تقدم النيجر كمثال تفوق لنموذج السلام جنوب شمال في الساحل، كلما كان هناك انتقاد لاتفاقية الجزائر في مالي للمصالحة القائمة على المقاربة السياسية، أي أنها تنظر للنيجر على أنها النموذج الذي ينبغي أن يحتذى في حل النزاعات سلميا في باقي الدول خارج دائرة التدخل الأجنبي.

وأضاف الخبير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لديه علاقات صداقة مع نظيره النيجري محمد بازوم المنتخب ديمقراطيا والذي سبق له زيارة الجزائر قبل مدة والتوقيع على عدة اتفاقيات. وهناك حسبه مصالح كثيرة تربط البلدين مثل اتفاقية عودة المهاجرين غير الشرعيين وهو ما يسهل مهمة الجزائر في ترحيل القادمين إليها فضلا عن اتفاقيات تجارية على الحدود.

فضلا عن ذلك، كان هناك اتفاق منذ نيسان/أبريل الماضي بين جيشي البلدين لتسيير دوريات مشتركة على طول الحدود لغاية مكافحة كل مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية”. وتمخض عن الاتفاق تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر”.

وأبرز مشروع اقتصادي مشترك بين الجزائر والنيجر هو انبوب الغاز الإفريقي الأوروبي نيغال الذي تعد النيجر بلدا وسيطا بين دولة المنبع نيجيريا ودولة النصب النيجر. وهذا المشروع الضخم الذي تفوق تكلفته 10 مليارات دولار سيساهم في تنمية المنطقة بشكل لافت. ولهذا السبب تعهدت الجزائر بتمويل شطر الأنبوب المار على النيجر وإنجازه، وهو أمر من الصعب تحققه دون توفر عامل الاستقرار في هذا البلد.