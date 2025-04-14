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الجزائر تدافع عن قرارها “السيادي” بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية

منذ 7 دقائق

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الجزائر العاصمة، 6 أبريل 2025

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الجزائر: دافعت الجزائر الإثنين عن قرارها “السيادي” بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة” عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة “أشخاصا غير مرغوب فيهم… على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري”، الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري. ورأت أن هذا “الإجراء المشين… تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وليس “الا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.

(أ ف ب)

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