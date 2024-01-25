الجزائر تدرس التعاون مع الصليب الأحمر لمساعدة الفلسطينيين

الجزائر- «القدس العربي»: أعربت الجزائر عن تقديرها ودعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نظير ما يقدمه من جهود لوقف العدوان على غزة، كما عبّرت عن استعدادها للتعاون مع منظمة الصليب الأحمر في مختلف مناطق النزاع.

وفي ختام المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل وزير الخارجية أحمد عطاف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معبرا له عن تقدير ودعم الجزائر لجهوده ومساعيه الرامية لوضع حد للعدوان الغاشم وللمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر».

وقد شكل هذا اللقاء، وفق الخارجية الجزائرية «فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا مستجدات الأزمات في كل من ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب قضية الصحراء الغربية».

و أشاد أنطونيو غوتيريش بـ»الدور الإيجابي» الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي و»بمساهمتها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات التي تعصف بالأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أثار الإعجاب بمواقفه منذ بدء العدوان على غزة. وقال مؤخرا في جلسة مجلس الأمن حول فلسطين، إن الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين «غير مقبول» ودعا إلى إدخال المساعدات لسكان غزة واصفا الوضع الإنساني هناك بالمروع.

وأكد الأمين العام أن «ما سمعناه الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول»، مبرزا أن هذا الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين.

أعربت لغوتيريش عن تقديرها لمساعيه في وقف العدوان على غزة

وقال «يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة تماما»، ولفت إلى أن «أي رفض من جانب أي طرف لحل الدولتين يجب نبذه بحزم»، موضحا: «إنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها».

وكان عطاف في الجلسة رفيعة المستوى حول فلسطين في مجلس الأمن، قد تحدث في نفس مضمون ما قاله غوتيريش، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى «الرد بكل حزم وصرامة على الأصوات الإسرائيلية التي أصبحت تجاهر اليوم برفضها لهذا الحل، وعلى المواقف التي تستخف بالإجماع العالمي ولا تكن للشرعية الدولية سوى الإنكار والاحتقار».

كما طالب وزير الخارجية الجزائري بكبح جماح الاحتلال الاستيطاني تحت شعاره المتوهم «إسرائيل الكبرى» وإلى إنصاف الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق نهج جديد في السلام.

واقترح لأجل ذلك، عقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، يتم في إطاره الاتفاق على إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، بصفة نهائية عبر الاحتكام لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل حل الدولتين تحت «الرقابة الصارمة والمتابعة اللصيقة والضمانة الوثيقة» للمجتمع الدولي، مبرزا أن ما يحدث في غزة اليوم «يعيد إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ودائم ونهائي».

وفي هذا السياق، شدد على أن الظرف الحالي تجاه غزة، يؤكد أن «الأولوية القصوى تعود لوقف إطلاق النار»، حيث لا يمر يوم، حسبه، «إلا وزاد الرفض والاستياء تجاه المماطلة بشأنه وتجاه المبررات الهشة لعدم إيلائه العناية التي يستحقها»، مؤكدا أنه «لا يوجد راهنا أهداف تعلو فوق هدف وقف العدوان والإبادة والتشريد والتهجير والتجويع والتدمير والتخريب والتدنيس»، حتى يصبح لـ «ترتيبات ما بعد الحرب معنى ويصبح للجهود الدبلوماسية الرامية لحل الصراع العربي-الإسرائيلي فعلية وفاعلية».

من جانب آخر، واصل وزير الخارجية الجزائري نشاطه في نيويورك، بلقاء نظرائه من دول مجلس الأمن وعدة مسؤولين دوليين، في محادثات احتل فيها الشأن الفلسطيني صدارة الاهتمام.

وفي هذا الصدد، أجرى محادثات ثنائية مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، تركزت حول «علاقات التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة الدولية وكذا حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مختلف مناطق النزاعات وبؤر التوترات، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي».

ووفق الخارجية الجزائرية، التقى عطاف مع نظيره التركي، هاكان فيدان، حيث تبادلا وجهات النظر حول عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

كما جمعه لقاء أيضا مع وزير الدولة البريطاني، اللورد أحمد طارق، تركز «حول التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن خدمة لأهداف السلم والأمن»، وتم فيه «استعراض تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي».

كما تحادث مع نظيره السويسري، إينياتسيو كاسيس، وتناول اللقاء مسائل «التعاون والتنسيق بين البلدين أثناء عهدتيهما كعضوين غير دائمين بمجلس الأمن، لا سيما فيما يخص الخطوات المقبلة التي تعتزم الجزائر المبادرة بها فيما يخص القضية الفلسطينية».

ولاول مرة التقى عطاف نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورنيه المعين حديثا، والذي «جدد له الوزير أحمد عطاف التعبير عن تهانيه على إثر تعيينه على رأس الدبلوماسية الفرنسية»، كما «اغتنم الطرفان الفرصة لاستعراض عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية، بما في ذلك الاستحقاقات الثنائية المتفق عليها وسبل تحضيرها على الوجه الأمثل».