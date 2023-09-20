الجزائر تدشن أول بنك في الخارج برأس مال 50 مليون دولار

الجزائر: دشنت الجزائر، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أول بنك لها في الخارج تحت مسمى ” بنك الاتحاد الجزائري”، برأسمال قدره 50 مليون دولار.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن هذه الخطوة ” تكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وتجسد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر وأفريقيا.

وأوضحت أن مراسم تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” أشرف عليها كل من وزيري المالية التجارة وترقية الصادرات الجزائريين، لعزيز فايد، والطيب زيتوني، على الترتيب، إلى جانب وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التنقليدية والسياحة الموريتانيين، إسلمو ولد محمد امبادي، ولمرابط ولد بناهي، على التوالي.

كما شهد المراسم محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور سفير الجزائر بموريتانيا، محمد بن عتو.

كما كشفت الوكالة عن أن ” بنك الاتحاد الجزائري”، الذي يقع بقلب العاصمة نواكشوط، هو ثمرة شراكة أربعة بنوك حكومية جزائرية هي القرض الشعبي الجزائري (بنسبة 40 %من رأس المال)، وبنك الجزائر الخارجي ( 20 %)، والبنك الوطني الجزائري (20%) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20%)، برأس مال قدره 50 مليون دولار.

وسيتم دشين ثاني بنك جزائري بالخارج، تحت اسم “البنك الجزائري السنغالي”، غدا الخميس، بالعاصمة السنغالية داكار، تحت إشراف وزيري المالية والتجارة وترقية الصادرات الجزائريين.

(د ب أ)