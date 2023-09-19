الجزائر تدعو إلى جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على عضوية أممية لفلسطين- (فيديو)

الجزائر: دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة كدولة في المنظمة.

جاء ذلك في كلمة لتبون خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الـ78، التي انطلقت رسميا الثلاثاء، وتستمر لمدة أسبوع، بثها التلفزيون الرسمي.

وقال الرئيس الجزائري إن بلاده تجدد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لعام 2002 لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية “والذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة”.

كما دعا تبون مجلس الأمن لإصدار قرار يحمي حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد رئيس الجزائر مطلب “إقامة نظام جديد قائم على المساواة وكذا إصلاح مجلس الأمن الأممي الذي يعاني ضعفا في القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع اللجوء للقوة”.

كما دعا إلى إنهاء ما سماه “ظلما تاريخيا” بحق القارة الإفريقية في التمثيل داخل مجلس الأمن.

وبشأن أزمة النيجر المجاورة، قال الرئيس الجزائري إن بلاده متمسكة بالعودة إلى النظام الدستوري، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، مع رفض التدخل العسكري الذي ستنجر عنه مخاطر على المنطقة بأسرها.

وشهدت النيجر انقلابًا عسكريًا في 26 يوليو/ تموز الماضي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.

(الأناضول)