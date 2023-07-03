الجزائر تدعو المجتمع الدولي لـ”محاسبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية”

الجزائر: أدانت الجزائر وبشدة الاعتداء الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، مطالبة بـ”الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية”.

ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، اليوم الاثنين،: “المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة”.

كما جاء في البيان أن الجزائر ” تعبر مجددا عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

(وكالات)