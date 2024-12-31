الجزائر تدعو لحوار سوري بإشراف أممي.. وتؤكد وجود موافقة على مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن

الجزائر- “القدس العربي”: دعت الجزائر، على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف، لإشراف أممي على الحوار بين الفرقاء السوريين، في ظل حرمة ووحدة التراب السوري، مؤكدة أنها تنطلق في مقاربتها من مبدأ الاعتراف بالدول وليس الحكومات.
وأوضح عطاف، في ندوة صحفية استعرض فيها حصيلة النشاط الدبلوماسي لسنة 2024، أن مواقف الجزائر بالنسبة لسوريا واضحة، وترتكز على ثلاثة أسس “أولها، أن سوريا تتسع للجميع ويشترك في صنع مستقبلها جميع السوريين”.
عطاف: هناك تخوفات ليس فقط من تحويل العتاد من أماكن لأخرى، والبحث عن قواعد جديدة، بل من نقل العناصر الإرهابية التي كانت في سوريا إلى بلدان أخرى
وذكر أن الركيزة الثانية تكمن في “الحرمة الترابية لسوريا ووحدة أراضيها”، كما “جاء بتوجيه” من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه.
أما الركيزة الثالثة- وفق الوزير- فهي أن “الأمم المتحدة هي الإطار الأفضل للإشراف على حوار بين الفرقاء السوريين”.
وفي سياق حديثه عن الواقع الجديد في سوريا، أكد عطاف أن “السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، والجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ”.
وذكر الوزير، حول توقعه لتطورات الوضع، أنه “من السابق لأوانه الجزم بأي تحليل، أو التنبؤ بتطور الأوضاع في سوريا، فالجميع في حالة ترقب من يتصل أو من لم يتصل بالسلطات الجديدة في سوريا”، مبرزاً، في الوقت ذاته، أن “هناك تخوفات ليس فقط من تحويل العتاد من أماكن لأخرى، والبحث عن قواعد جديدة، لكن تخوفات من نقل العناصر الإرهابية التي كانت في سوريا إلى بلدان أخرى”.
وأضاف قائلاً: “نحن في اتصالات عديدة مع المعنيين بالشأن السوري، ونطرح أسئلة على بعضنا، ما يهمنا هو بناء إجماع دولي لمساعدة السوريين لإخراج بلدهم من محنتهم، وهو ما دفعنا لخيار الأمم المتحدة كمظلة للبحث والنقاش في ما يخص سوريا، وهذا هو التوجه العام”.
وفي الملف الأفريقي، جدد عطاف رفض الجزائر للتدخل العسكري في منطقة الساحل والصحراء، مؤكداً أن الحلول السياسية هي أساس تسوية النزاعات. وأوضح أن “الحل السياسي والدبلوماسي هو الأساس لتسوية النزاعات في القارة الإفريقية، وفق ما أثبتته التجارب التاريخية”، مشيراً إلى أن “ما يحدث في الساحل و الصحراء من توترات ليس الأول من نوعه في تاريخ المنطقة التي تعيش استقطابات”.
وفي الشأن الليبي، قال عطاف إنه، منذ البداية، كان هناك إجماع حول فكرة تنظيم الانتخابات على كل المستويات، للفصل في كل النزاعات القائمة، لكن مباشرة بعد الاتفاق حدثت خلافات حول من ينظم الانتخابات، ومن يملك الصلاحيات اللازمة لتنظيم الاستحقاقات، مشيراً إلى أن آخر المحادثات التي كانت بين الجزائر والمبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا كانت بهذا الخصوص.
وتطرق الوزير إلى مشكل التدخلات الأجنبية في ليبيا، مضيفاً أن “تداخل عوامل محلية وخارجية إلى جانب العناصر السياسية والجيوسياسية والسياسة الداخلية هي التي أوصلت ليبيا إلى هذا المأزق، الذي جعل من هذه الأزمة تستعصي على الحلول وكل المقاربات”.
واعتبر عطاف أن “كل الأفارقة بحاجة الى مفوضية قوية بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه القارة، وهذا من أجل تقديم تصورات ومواقف وأجوبة دقيقة على ما يطرح علينا من أسئلة على غرار ما حدث مؤخراً مع مجموعة 20 التي شاركنا في لقائها بريو دي جانيرو بالبرازيل لأول مرة”.
وقال في هذا الإطار: “شاركت أفريقيا كعضو كامل العضوية في مجموعة 20 وكان منتظراً منا أن نقدم ملفات تتضمن طلبات واضحة، وهذا لم يتم بالصفة المنتظرة، حيث تم الاتصال بالجزائر من طرف أعضاء من المجموعة، لطلب توضيحات حول ماذا نريد من عضويتنا في هذه المجموعة”.
عطاف: الحل السياسي والدبلوماسي هو الأساس لتسوية النزاعات في القارة الإفريقية، وفق ما أثبتته التجارب التاريخية
وهو الشيء نفسه – يضيف – “بالنسبة لمجلس الأمن الدولي، حيث هناك موافقة مبدئية على منح أفريقيا مقعدين دائمين، وإضافة مقعدين غير دائمين لإفريقيا”، إلى جانب تقديم تصورات أيضاً في ما يتعلق بالعضوية في مؤسسة النقد الدولي والبنك العالمي، مؤكداً أن” تطوير التواجد الأفريقي داخل هاتين الهيئتين يتطلب منا التحديد والدقة”.
وفي تقييمه للسنة الأولى التي أمضتها الجزائر في عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، قال عطاف: “يحسب للدبلوماسية الجزائرية أنها كانت، منذ انضمامها لمجلس الأمن، وراء جميع المبادرات الهادفة لإبقاء الضوء مسلطاً على القضية الفلسطينية في كل وقت وحين (…) وأنها تقدمت بالعديد من مشاريع القرارات والبيانات لكبح جماح العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أنها أعادت طرح ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة على أسسه الحقة، كجزء لا يتجزأ من مقتضيات حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية لإحلال سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط”.
وحول قضية الصحراء الغربية، أكد الوزير أن “الموقف الجزائري، داخل مجلس الأمن وخارجه، يستمد قوته من ثوابت تاريخية لا تقبل الدحض أو التدليس، وهي الحقائق التي ترتبط تمام الارتباط، بكون القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار لم يكتمل مسارها وبكون الشعب الصحراوي مؤهلاً لممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وبكون التواجد المغربي على الأراضي الصحراوية احتلالاً دخيلاً مكتمل الأركان لا يمكن شرعنته ولا يمكن فرضه ولا يمكن القبول به كأمر محتوم”.
وشدد، من هذا المنظور، على أن “أي صيغة للحل تتنافى مع هذه الحقائق الثابتة، على شاكلة خرافة الحكم الذاتي، لا تعدو أن تكون تسويفاً ومماطلة ومناورة مفضوحة النوايا والمآرب”، مشيراً إلى أن “الشعب الصحراوي هو صاحب قضية وصاحب حق وهو مالك أرض”.
وذكر، في نقده لخطة الحكم الذاتي المغربية، أن “الأولى، ثم الأولى، هو التوجه صوب هذا الشعب واستشارة ممثليه، عوض استجداء الدعم في كل أرجاء المعمورة لخطة لم تعرض يوماً على تقدير من هو أول المعنيين بها، الشعب الصحراوي، وهو الشعب الذي، وبعد قرابة نصف قرن من معاناة الاحتلال، لم تضعف عزيمته، ولم تخبُ إرادته، ولم يتزعزع إصراره على استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة”.
الأمم المتحدة هي التي أعطت الحق للصهاينة لإحتلال فلسطين عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947 القرار رقم 181 الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية. .
الأمم المتحدة هي تحت سيطرة الدول العظمى والقرارات الصادرة عنها تخضع لمصالح الدول العظمى. على السوريين أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم دون أن تتدخل الأمم المتحدة.
هاهي نفس الهيئة التي قسمت فلسطين تتماطل في فرض حق الشعب الفلسطيني في إسترجاع الحزء الذي اعترفت له به.
أهلاً وسهلاً بالأمن المتحدة وبالجميع في سوريا الحديدة، بس ليس من أجل خلط الداخل بالخارج ونروح ونصير باستانة أممية! أو … وأظن أفضل نصيحة لأخواننا وجيراننا وأصدقاءنا أن يكونوا على قدر المسؤولية في حل مشاكل بلادهم وبعدين يفكروا بغيرهم!
الامم المتحدة لم يسبق ان حلت اي مشكل ، والدليل هو سوريا نفسها .. بل بالعكس تصبح ذريعة للتدخلات الدولية ولاستعمار جديد.
يا سيادة الوزير نظام الأسد انتهى الى غير رجعة ، ليس هناك فرقاء ولا حرب اهلية والشعب السوري لا يحتاج لتدخلات خارجية بالاخص من الدول التي عرفت بدعمها الكامل لنظام بشار الاسد.
حسب بيان لوزارة الخارحية السورية.. التواصل بين الادارة
الجديدة وحكومة المغرب مستمرة.. تكللت بمكالمة
هاتفية بين الوزيرين قبل ايام… واعادة العلاقة مسألة
مفروغ منها واعادة فتح السفارة ايضا.. الأمر يحتاج
بعض الوقت لامور تقنية كاعادة تأهيل العقار الدي
نكل به الشبيحة… وأشياء أخرى.. أما عقار سفارة سوريا
في المغرب فهي في أمان..
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العلاقة مقطوعة مع السفاح الهارب منذ زمن بعيد..
لكن العلاقة مع الشعب السوري وثورته كانت قائمة
ولعل زيارة ملك المغرب 2011 للاجئين السوريين في
مخيم الزعتري في الاردن لشيئ رائع.. يشهد على الأمر..
ما اراد السيد الوزير قوله بالمختصر المفيد هو انه يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و كذلك احترام وحدة اراضيها الا ثم الا المغرب فيجب ان ينشطر نصفين فهذا معروف عنكم منذ 50 سنة و ليس بمستجد 2024 فكل ما جاء في بداية المقال عبارة عن مقبلات و معها ام القضايا فلسطين و ما دخل سيادته في الطبق الرءيسي حتى تغيرت النبرة تماما كما وقع بمجلس الامن حيث في جلسة التصويت على القرار الصحراء ينسحب العضو الغير الداءم الذي اتى للدفاع عن العرب و افريقيا و المسلمين في اول مرة في تاريخ المجلس. عموما السيد عطاف كل ما يهم نظامه هو فصل جنوب المغرب عن شماله اما سوريا و فظاعات سجون الاسد و ابادة و تهجير الشعب السوري فزده على فلسطين و في قادم الايام ستنجلي ماسي اخرى من الحبيبة سوريا ابان حكم الهارب حليف نظام السيد عطاف
في الأمس القريب كانت الجزائر من اكبر المدافعين عن الطاغية الهارب وحاولت مرارا وتكرارا ارجاعه الى الجمعة العربية وها هي اليوم تحاول ادخال الامم المتحدة التي تسيطر عليها القوى العظمى في الشأن السوري واخواننا السوريين اولى وادرى بامورهم.
الامم المتحدة لم تستطع حل مشكل الجولان المحتل ولا حل مشكل الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتمنى كل النجاح لسوريا الثورة
أعتقد أن هذا الإقتراح الجزائري إقتراح رائع، يضمن الإنتقال الديموقراطي السلس من أطراف دولية محايدة. لا يمكن أن يرفضه سوى من هو يضمر الشر ولا يريد الإنتقال الديموقراطي من نظام الدكتاتور الفاسد المجرم.
يا سلام يا سلام.. يبدو أنك لا تعيش في هذا العالم ولا تعي ما فعلته وتفعله الأمم المتحدة بالشعوب المستضعفة عموما والعربية والإسلامية على وجه الخصوص.. والسؤال المشروع هنا: ماذا كان رد فعل الأمم المتحدة على جرائم الطاغية.. بل وماذا تفعل الآن إزاء الإبادة الجماعية لإخواننا في غزة!!!؟.