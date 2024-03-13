الجزائر تدعو للتحقيق في “اعتداءات جنسية إسرائيلية” ضد سيدات فلسطينيات

الأمم المتحدة: دعت الجزائر، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق في “الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية” بالأراضي الفلسطينية، وجددت الدعوة إلى فرض وقف لإطلاق النار “بشكل عاجل” في قطاع غزة لـ”وضع حد للفظائع”.
وشدد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، على ضرورة إجراء “تحقيقات معمقة حول الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات الاحتلال” في الأراضي الفلسطينية، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأردف: “أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلدي الجزائر، الذي ينص على أنه لا ينبغي لأي شخص رجلا كان أم امرأة، مهما كان دينه أو أصله، أن يتحمل أهوال الاعتداءات الجنسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتابع أنه يأمل أن تحصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتن حول العنف الجنسي في حالات النزاع على “ترخيص لزيارة عدة مراكز احتجاز (إسرائيلية)، حيث تُنتهك حقوق الفلسطينيين، ويقبع هناك أكثر من 3484 معتقلا إداريا دون محاكمة”.
و”إضافة إلى ذلك، فإن وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بأن تلاحظ بنفسها حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال ونقلها للمجتمع الدولي”، أضاف المندوب الجزائري.
ومضى قائلا إن “النساء الفلسطينيات عانين طيلة عقود من تأثير عدوان متواصل، حيث يواجهن التمييز والعنف الذي لا يوصف على عدة جبهات. السكان الفلسطينيون، خاصة النساء منهم، تعرضوا للكثير من الاعتداءات التي تنتهك جوهر إنسانيتهم وكرامتهم”.
وأعرب عن أسفه “لكون هذا الوضع الحرج ليس ظاهرة حديثة، بل استمر طول فترة الاحتلال وتفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي”.
وفي حديثه عن غزة، قال إن “نحو مليون شخص مهجر قسرا هم من النساء، أي نصف مجموع الفلسطينيين المهجرين قسرا، وتشير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى تكثيف عمليات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، والتي تمس بشكل خاص النساء”.
وأضاف أنه تم “الإبلاغ عن حالات تم فيها احتجاز نساء فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.
وشدد على أن “ما يعيشه الفلسطينيون، لاسيما النساء، اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي”، ودعا إلى “وضع حد لهذه الفظائع، وهو الأمر الذي يتطلب فرض وقف إطلاق النار بشكل عاجل، لأنه لا يوجد بديل غير ذلك”.
ومستنكرا قال: “يبقى المسؤولون (الإسرائيليون) في غالب الأحيان محميين من العقاب، فمنذ 2001، وعلى الرغم من إيداع 1400 شكوى من طرف الفلسطينيين حول أعمال التعذيب، تم فتح ثلاث تحقيقات جنائية فقط. ومن المثير للدهشة أنه لا يوجد تحقيق آل إلى توجيه اتهام”.
وقبل أيام، كشفت الفلسطينية فاطمة طمبورة من شمال مدينة غزة، والتي أفرج عنها من سجون إسرائيل، عن اعتداءات ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحقها أثناء اعتقالها بلا تهمة.
وروت فاطمة تفاصيل اعتقالها وتعرضها للتفتيش العاري والتحرش الجسدي عدة مرات خلال اعتقالها لدى الجيش الإسرائيلي.
وقالت: “أجبرني السجانون على خلع ملابسي الداخلية بالكامل أمام الجنود، رغم أنني أمر بفترة الدورة الشهرية، ونزعوا حجابي بالقوة، وقاموا بفحصي عبر جهاز إلكتروني بطريقة مسيئة ووضعوه في مناطق حساسة في جسدي”.
(الأناضول)
هكذا يجب التعامل : الند للند و رد الصاع صاعين ….مع أمريكا و أوروبا و الصهاينة ….إنتهت لعبة سيطرتهم على باقي البلدان ….حان وقت التمرد الجماعي على هذا النظام العالمي الظالم ….
الند للند؟؟؟؟!!!
﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾
الجزائر تقوم بدور مشرف للعرب والمسلمين.
نصر الله الجزائر وفتح الله لهم الخيرات والبركات وجعلهم دخرا وحامي ودخرا للعرب والمسلمين
ماذا لو وقفت كل الدول العربية الى جنب الجزائر في دفاعها واستماتتها عن القضية الفلسطينية
مستحيل يا زينو
لأن عربان التطبيع يرون في حماس مجموعة إرهابية
على حد قول كبيرهم الذي علمهم السحر
ماعسانا أن نقول إلا
حسبنا الله ونعم الوكيل
الجزاءر شوكة في حلق الكيان ومن طبع مع الكيان
مكة الثوار وقبلة الأحرار
انها المحروسة الجزاءر 🇩🇿💪
يا عالم، المقاومة الفلسطينية في حاجة إلى السلاح، والشعب الفلسطيني يريد الطعام والشراب والدواء، فلماذا لا توفر الدول العربية والإسلامية لهذا الشعب المظلوم هذه المقومات للصمود والانتصار، خصوصا بعد تحقيقه الإنجاز/ الإعجاز يوم 7 أكتوبر؟؟؟
الشعب الفلسطيني يحتاج الي وقف الحرب وحماية صحية وامنية وغدائية .والحديت عن حاجته لي السلاح استغباء .فمن اراد السلاح فالمقاومة الفلسطنية هيا من تعطيك سلاحا ..وان لم تكن لك رجال لي تحرير اراضيك كجزر الامارات او مدنتي سبة ومليلة فغزة تزودهم بي الرجال ـ المطلوب من العرب وغيرهم وقف التعامل السياسي والتجاري والامني مع تلابيب وغلق مجالهم الجوي والبحري في وجه من والي عدو الامة ..فالغزوين يصنعون صواريخهم وقنابلهم وحتي الدرونات فنسائهم حرائر مجاهدات
المغرب ياسيدة عالية..لم يعتمد في تاريخه على من يحارب من أجله وهو الذي هزم إسبانيا في أنوال وحكمها أربعة قرون بعد الزلاقة…والبرتغال في وادي المخازن..وتركبا في وادي اللبن..وانجلترا..في جوار طنجة…وفرنسا في بوغافر
.. وكان له شرف تحرير القدس مع صلاح الدين الايوبي..والقنيطرة في الجولان في السبعينات..ولولاه لما سمع أحد رصاصة ضد المستعمر في بلاد معروفة…ولكن طبيعة الحياة أن الفاعل لايتكلم….
الكلام لن يشفي الجرحى ولن يطعم الجوعى ولن يقدم ذخيرة للمقاومة. ومن يمدح من يتكلم هو شريك في اللغو. لماذا لاتستبدلون الكلام بدعم حقيقي لأهل غزة كما فعل الجار.
إلى السيد عبد الرحيم المغربي: ياسيدة عالية..”المغرب لم يعتمد في تاريخه على من يحارب من أجله وهو الذي هزم إسبانيا في أنوال وحكمها أربعة قرون بعد الزلاقة… والبرتغال في وادي المخازن.. وتركبا في وادي اللبن..وانجلترا..في جوار طنجة…وفرنسا في بوغافر وكان له شرف تحرير القدس مع صلاح الدين الايوبي..والقنيطرة في الجولان في السبعينات..ولولاه لما سمع أحد رصاصة ضد المستعمر في بلاد معروفة…ولكن طبيعة الحياة أن الفاعل لايتكلم” … “بدون تعليق” “NO COMMENT” فقط هذا المغرب الذي يفتخر به السيد عبد الرحيم يعجز في الوقت الراهن عن تحرير سبتة ومليلية المحتلتين منذ قروووون. أما بقية الترهات التي ساقها سي عبد الرحيم والذي يبدو وأنه استحوذ على كل تاريخ الموحدين والمرابطين وتاريخ صلاح الدين ونسب كل شيئ للمغرب و بتسمية أصح “مراكش” التي أسسها الجنرال ليوطي . وعلى فكرة لا ندري كيف هزم المغرب فرنسا في حين أنها تصدقت عليه باستقلاله بعد أن كان قبل بالحماية الفرنسية لفترة طويلة.
ياسيد محمد لا داعي للانفعال أمام الحقيقة التاريخية الموثقة…ولو أردت أن أقدم لك مئات المصادر التاريخية التي تتكلم عن حروب المغرب ضد الامبراطوريات الكبرى.. فأنا على استعداد… وإذا كان لديك إسم لشخص أو قائد غير مغربي شارك في الزلاقة والارك ووادي المخازن ووادي اللبن..وانوال والاطلس وشفشاون وايفني وغيرها…فيمكنك أن تقدمه وكذلك بالنسبة إلى الشهداء.. لأن المؤرخين لم يتكلموا إلا عن مؤازرة المغاربة ولم يذكروا غيرهم.. أما عن إسم الدولة المغربية فهو قديم جداً ويكفي على سبيل الذكر أن تراجع مقدمة إبن خلدون وكتاب العبر..والمعجب في تاريخ المغرب لعبد الواحد المراكشي…وما كتبه إبن عذارى في هذا المجال…؛ أما عن كون ليوطي هو مؤسس المغرب..فهذا لم يقل به ليوطي نفسه في مذكراته المطبوعة والمنشورة..وهو نفسه كان ينادي سلطان المغرب بسيدي الشريف…وهناك معطى بسيط وهو أن ملك المغرب الحالي يسمى محمد السادس..وهذا يعني في عرف الأنظمة الملكية أن هناك خمسة ملوك قبله حملوا إسم محمد من نفس العائلة..ومنهم محمد الثالث الذي اعترف باستقلال امريكا قبل ثلاثة قرون..
وكيف كان المغرب قبل ليوطي.. غريب..
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فرنسا دخلت المغرب حماية وليس استعمارا صريحا.. وبقيت مؤسسات الدولة كما هي..
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والدليل هو نفي محمد الخامس الى مدغشقر.. كمحاولة لاستعمار صريح.. فقامت القيامة
على فرنسا.. الى ان ارجعوه.. وكل العالم يعرف ان مملكة المغرب اقدم من مملكة بريطانيا مثلا..