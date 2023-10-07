الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على غزة

الجزائر- “القدس العربي”: أدانت الجزائر بشدة تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، مجددة الطلب الفوري للمجموعة الدولية من أجل التدخل.

وأوردت الخارجية في بيان لها أنها تتابع بقلق تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل.

وأكد البيان على أن الجزائر تدين بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والاجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية.

كما أبرز البيان أن الجزائر تجدد قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآسي، يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج #فلسطين pic.twitter.com/wGVjXLCtWV — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) October 7, 2023

ويأتي رد الفعل الجزائري إثر عملية طوفان الأقصى الأخيرة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية والتي كبدت الاحتلال الصهيوني خسائر بالغة، دفعت به لشن هجمات انتقامية على المدنيين الفلسطنيين.