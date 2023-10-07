سياسة | عربي | المغرب العربي

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على غزة

منذ ساعة واحدة

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الجزائر- “القدس العربي”: أدانت الجزائر بشدة تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، مجددة الطلب الفوري للمجموعة الدولية من أجل التدخل.

وأوردت الخارجية في بيان لها أنها تتابع بقلق تطور الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي أودت بحياة العشرات من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني الأبرياء الذين سقطوا شهداء في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في سياسة التجبر والاضطهاد التي يفرضها فرضا على الشعب الفلسطيني الباسل.

وأكد البيان على أن الجزائر تدين بشدة هذه السياسات والممارسات المخلة بأبسط القواعد الانسانية ومراجع الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر الطلب بالتدخل الفوري للمجموعة الدولية من خلال الهيئات الدولية المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة والاجرام الذي جعل منهما الاحتلال الصهيوني سمة من سمات احتلاله للأراضي الفلسطينية.

كما أبرز البيان أن الجزائر تجدد قناعتها بأن الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لب الصراع العربي الإسرائيلي وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع من محن وويلات ومآسي، يكمن لا ريب في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي رد الفعل الجزائري إثر عملية طوفان الأقصى الأخيرة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية والتي كبدت الاحتلال الصهيوني خسائر بالغة، دفعت به لشن هجمات انتقامية على المدنيين الفلسطنيين.

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  1. يقول زباد:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 4:38 م

    تحيا الجرائر

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  2. يقول سلام:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 4:48 م

    ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية تظهر التطبيع السري والعلني,,, من يقف في المنتصف من العرب والمسلمين،، فهو لا يقف مع الشعب الفلسطيني…

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  3. يقول جلال درويش:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 4:56 م

    انها فرصة لتتجمع القوى اسلامية ضد العدو الغاشم

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  4. يقول محمد الأمين:
    أكتوبر 7, 2023 الساعة 5:00 م

    بيان شافي ووافي بالصوت والصوره
    هل سنرى باقي العربان أن يخرجو لنا بخرجة مشابهة
    ننتظر من كلمة بسيطة من المطبعين وإن شاءالله أن يصفو بما قامت به المقاومة بالإرهاب كما عهدناهم

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