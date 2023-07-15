الجزائر ترخص لطائرة سعودية بالهبوط لإسعاف حاجّة مغربية

الجزائر- “القدس العربي”:

رخّصت السلطات الجزائرية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي كانت متوجهة للمغرب، من أجل إسعاف حاجّة مغربية تطلب وضعها الصحي تدخلا عاجلا.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية أنه على إثر تعرض الحاجة المغربية (ر.ال غ) البالغة من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري، سمحت السلطات الجزائرية للطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي.

ووفق نفس المصدر، فقد تم نقل المواطنة المغربية على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية المتخصصة سليم زمرلي بالعاصمة الجزائرية، حيث تلقت العلاج اللازم وحظيت بالرعاية الصحية الضرورية. وطمأنت وزارة الصحة الجزائرية، أن الحالة الصحية للحاجّة المغربية مستقرة ولا تستدعي أي قلق.

وأثارت هذه الحادثة التي أعلن عنها في بيان رسمي، العديد من التعليقات على مواقع التواصل، التي أكد أصحابها أن تضرر العلاقات السياسية بين سلطتي البلدين وانقطاع التواصل الجوي بينهما، لم يؤثر على المشاعر الإنسانية بين الشعبين الشقيقين وعلى روح التعاون.

وفي حادثة حملت دلالات شبيهة، أثارت الصور الجميلة للتلاحم بين اللاعبين الجزائريين والمغاربة لأقل من 17 سنة في أعقاب المقابلة التي جمعت منتخبي البلدين في أيار/مايو الماضي، إعجابا كبيرا على مواقع التواصل، عبّرت وفق المعلقين، عن حقيقة الرابطة الأخوية العميقة التي تجمع الشعبين.

وتداول رواد مواقع التواصل بغزارة صور العناق بعد نهاية المباراة على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة شرق الجزائر، خاصة تلك التي جمعت بين لاعبين كان فيها المغربي يواسي شقيقه الجزائري بعد الخسارة التي مني بها الخضر وإقصائهم من بطولة كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة التي احتضنها بلادهم.