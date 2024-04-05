الجزائر ترفض التصويت على قرار حول الوضع الحقوقي في إيران بسبب ازدواجية المعايير الغربية في فلسطين

الجزائر- “القدس العربي”:

صوّتت الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الدولي، ضد مشروع قرار مقدم من المجموعة الغربية حول حالة حقوق الإنسان في إيران، مبدية انشغالها العميق حيال توجهات هذه الهيئة الأممية التي تثير المسائل الحقوقية في بعض الدول، ولا تتخذ أي إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين.

وقال المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في كلمة له قبل التصويت، إن التفاوت في الاستجابة داخل المجلس، يثير مخاوف مشروعة بشأن صدق واتساق مواقف بعض هذه الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمثبتة بتقارير ونداءات أممية.

ويقضي القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان، بمواصلة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بعد تمديد ولاية المقرّر الخاص ولجنة التحقيق التي كانت قد ندّدت مؤخراً بـ”جرائم ضد الإنسانية” ترتكبها طهران. وإلى جانب الجزائر، صوتت 7 دول ضد القرار هي بوروندي والصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والسودان وفيتنام. وامتنع باقي أعضاء المجلس وعددهم 15 عضواً عن التصويت.

وفي تبريره لرفض الجزائر القرار، أكد السفير على “أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز، وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية وذات مصداقية بخصوص حالة حقوق الانسان في جميع بقاع العالم”.

وجدد السفير “تحفظ الجزائر عن اللوائح الخاصة بالدول، والتي لا تحظى بموافقة الدولة المعنية على غرار هذه اللائحة، حيث أن تبنيها ضمن وجهة نظر أحادية قد يساهم في إدامة المواجهات بدلا من تعزيز الحوار والتعاون الحقيقيين”. كما أعرب عن “قلق الجزائر إزاء طغيان المصالح الجيوسياسية في كثير من الأحيان على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على الطبيعة الانتقائية لاستجابة بعض الدول لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وابتعادها عن موقف أكثر ثباتا والتزاما بالمبادئ يدعم المعايير العالمية دون تحيز أو اعتبارات جيوسياسية”.

ومن المحبط، وفق ممثل الجزائر، أن “نلاحظ التطبيق الانتقائي لمبادئ حقوق الإنسان في المجلس والتغاضي عن المأساة المستمرة في فلسطين، حيث لا تزال أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء تزهق في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، حيث إن فشل المجلس في التصدي لهذه الفظائع “يبعث برسالة مثيرة للقلق حول التزامه بالعدالة والحياد والمساواة”.

وأضاف بلادهان: “بينما نرفض تسييس هذا المجلس واستغلال حقوق الإنسان لأغراض سياسية، فإننا نؤكد من جديد التزامنا الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن الجزائر على استعداد للمساهمة بشكل بناء في الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الانسان على الصعيد العالمي”.

وفي نفس سياق متابعة الوضع الفلسطيني، أجرى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، محادثات مع رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، تنفيذا للقرارات التي توجت الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، تندرج هذه المحاثات في سياق متابعة تنفيذ ما اتفق حوله الرئيسان تبون وعباس من ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن. ووفقا لذات البيان فإن “الطرفان ناقشا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة.”

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد تحدث مؤخرا عن يقينه بأن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الامم المتحدة. وأوضح في لقائه الدوري مع الصحافة، أن “الجزائر تناضل منذ أربع سنوات دون كلل ولا ملل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة”، مضيفا: “لقد جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية، وهناك اليوم أمل حقيقي لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة”.

وأشار تبون إلى أن دولا أوروبية تنادي اليوم من أجل قيام دولة فلسطين، وأبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأردف يقول: “المعركة التي تقودها الجزائر تشير إلى أنه آن الأوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الامم المتحدة حتى ولو كانت محتلة”، مضيفا: “فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة، ولن نهدأ حتى نصل إلى هذه النتيجة، أحب من أحب و كره من كره”.

وأكد: “هذا هو مبدأ الجزائر بغض النظر عما يقول الآخرون وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة، بعد أن أصبحت عضوا ملاحظا”.