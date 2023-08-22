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الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية لمهاجمة النيجر

منذ ساعة واحدة

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الجزائر:  أفاد تقرير إخباري بأن الجزائر رفضت طلبا من فرنسا يتضمن السماح لطائراتها العسكرية بعبور الأجواء الجزائرية من أجل مهاجمة البلد الجار النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وكشف تقرير للإذاعة الجزائرية الحكومية مساء الإثنين أن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

ونقل التقرير عن مصادر مؤكدة قولها إن “التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة”.

ولفت إلى أن “الجزائر التي كانت دائما ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردها كان صارما وواضحا”.

يشار ان الجزائر كانت أعربت السبت الماضي من خلال بيان لوزارة الخارجية، عن أسفها الشديد لما أسمته ” إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف في النيجر عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي”، مؤكدة ان التدخلات العسكرية جلبت المزيد للمنطقة المزيد من المشاكل بدلا من الحلول.

(د ب أ)

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