الجزائر تستضيف اجتماعا وزاريا لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

الجزائر: احتضنت الجزائر، اليوم الثلاثاء ، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).
ووفقا لبيان نشرته وزارة الطاقة الجزائرية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، شارك في الاجتماع وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع ، وهم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب، ووزير البترول في النيجر صحابي عومارو، ووزير الدولة لشؤون البترول وموارد الغاز في نيجيريا إكبيريكبي إيكبو.
كما حضر الاجتماع الرئيس المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية، رشيد حشيشي، إلى جانب ممثلي شركة “سونيداب” النيجرية و”NNPC” النيجيرية، بالإضافة إلى فرق العمل التقنية والخبراء من الدول الثلاث، الذين عقدوا اجتماعا تنسيقيا تحضيريا قبيل الاجتماع الوزاري.
وأكد وزير الطاقة الجزائري، في كلمته الافتتاحية، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل رؤية استراتيجية تعكس التزام الدول الثلاث بالتعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن “هذا المشروع ليس مجرد خط لنقل الغاز، بل هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولنا الثلاث، وتخدم شعوبنا من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ مكانة أفريقيا كمورد رئيسي للطاقة على الساحة الدولية.”
وأشار إلى أن المشروع سيتيح نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر”.
وأضاف أنه “بفضل البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الجزائر، وخبراتها في مجالات نقل الغاز الطبيعي وإنتاجه، سنسهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع وفق أعلى المعايير التقنية.”
وذكر البيان أنه خلال الاجتماع، تم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماعات السابقة في نيامي، وأبوجا، والجزائر، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على عدة نقاط أساسية، أبرزها تحديث دراسة الجدوى، حيث تمت المصادقة على تعيين مكتب الدراسات “PENSPEN” لتنفيذ هذه المهمة.
تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقيات تمويل وتنسيق مهمة، تضمنت تقاسم الدول الثلاث لتكاليف تحديث دراسة الجدوى بالتساوي، مع ضمان تنفيذ المدفوعات بشفافية تامة، كما تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) لضمان سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع بين الأطراف.
وسلط الوزير الجزائري الضوء على الفوائد الكبيرة التي سيجلبها المشروع لسكان المناطق التي يعبرها خط الأنبوب، مشيرا إلى أنه سيسهم في فك العزلة عن هذه المناطق وتعزيز البنى التحتية فيها.
كما أكد أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تأمين احتياجات الطاقة على المستوى العالمي.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزراء الطاقة والنفط في الجزائر والنيجر ونيجيريا، التزامهم الراسخ بالمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا، مع تعزيز مكانة القارة كمصدر أساسي للطاقة على الصعيد الدولي.
( د ب أ )
غريب..
الاخوة من الجزائر كانوا يترافعون هنا في المنبر على أن المشروع شبه مكتمل.. ولم يبقى فيه سوى شطر صغير..
والٱن نقرأ ان من مخرجات الاجتماع الوزاري الاثفاق على تحديث دراسة الجدوى..
بمعنى لم يشرع بعد في المشروع.. الدي قالوا لنا أنه شبه مكتمل.. غريب…
مخرجات الاجتماع للقرئين المتبصرين تتركز على :
١.تسربع وتيرة الشطر الحدودي نبجريا-النيجر و النيجر-الجزائر
٢. اتفافات حول ضمانات التأمين والتسيير من قبل الجزائر ودلة المنبع
هههه ههههه هههه ..لعلك تنتظر مشروع ال13 دولة الذي اخترعه المخزن..
يا ابن الوليد : الجزائر “لوحدها” تتكفل بشطر النيجر ااممتد على 841 كيلومترا من شبكتة أنابيب عملاقة!! تماما كما هي متكفلة بشطر 900 كيلومترا مع موريتانيا ….و قريبا مع مالي …أموال ضخمة ترصدها الجزائر لتنمية دول الساحل و تجسيد عمقها الاستراتيجي في المنطقة….
إلى الأخ ابن الوليد. فبراير 11, 2025 الساعة 3:23 م
مجرد تساؤل
ما معنى شبه مكتمل !!!؟؟؟؟
معنى “شبه مكتمل” شرحه موقع “الطاقة” المتخصص، الذي نشر مقالا يوم: 03/03/2024، تحت عنوان:” أنبوب الغاز الجزائري النيجيري يجدد آمال أوروبا بعد إنجاز 55% منه”، جاء فيه ما نصه:
“ويُعدّ أنبوب الغاز الجزائري النيجيري من المشروعات الإستراتيجية في أفريقيا، إذ يبلغ طوله نحو 4 آلاف و128 كيلو مترًا، أُنجِز منها قرابة 2200 كيلو متر، وتصل ميزانيته إلى أكثر من 13 مليار دولار..ويتبقى من مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري 100 كيلو متر في نيجيريا، و700 كيلو متر من جهة الجزائر، بالإضافة إلى 1000 كيلو متر تمثّل شطر النيجر، بإجمالي 1800 كيلو متر لإتمام المشروع.” انتهى الاقتباس
وفي اجتماع الجزائر اتفق الوزراء على تسريع أنجاز 1800 كلم المتبقية.
وأهم ميزات هذا المشروع أنه منجز بسبة 55%، ويعني ثلاثة دول فقط، من بينهن دولتان تمتعان بخبرة كبيرة في مجال انجاز الأنابيب.
وأهم مخرجات الاجتماع أورده المقال بما نصه:
“كما تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) لضمان سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع بين الأطراف.” انتهى الاقتباس
المشروع في الجزائر مكتمل بقدر 60٪ حيث هناك 3 انابيب تربط الجزائر بإيطاليا و اسبانيا (بدون ذكر الانبوب المغلق الذي يعبر المغرب). لم يبقى الا انبوب من وسط الصحراء إلى حدود النيجر.
الأخ إبن الوليد :
الشطر الجزائري لم يتبقى منه سوى 100 كيلومتر ، دراسة الجدوى هي في الشطر الذي يخص النيجر ، اما نيجيريا فلم يبقى من تكملة أنابيبها إلا القليل ،
اما البنى التحتية في نقل الغاز عبر الجزائر إلى دول حوض المتوسط ، فهي جاهزة 100 بالمئة ، فهي رائدة إفريقيا و عالميا في تخزين و توزيع الغاز إلى كل دول العالم ؛
خط المشروع هو 4000 كم،بقي انجاز فقط 1800 كم،100 كم في نيجيريا، 700 كم في الجزائر و 1000 كم في النيجر، اما البنى التحتية لنقل الغاز إلى اوروبا فالجزاءر لديها من البنى التحتية مشهود لها، و هدا الاجتماع خصص لاسراع للانتهاء من هدا الإنجاز الضخم الذي يجعل الجزائر محور رئيسي في توريد الطاقة لاوروبا.
.. نعم المشروع شبه مكتمل – كيف .؟ ونجيريا انجزت الشطر الخاص بها وجمعت كل مصادر الانتاج في سيل واحد واوصلت العمل الى الحدود النيجرية على مسافة 1400كلم ..الجزائر بدورها انجزت الشطر الخاص من حاسي الرمل الى الحدود الجزائرية النيجرية على مسافة ما يقارب 2000 لكم وهو جاهز وينتظر الربط بالانبوب المتجه الى اوربا عبر اسبانيا – عبر ايطاليا مرورا بتونس .. بقي من المشروع فقط قسط النيجر على مسافة 841 كلم تكلفت به سوناتراك.. …
حسب الصحف الإسبانية هنا بمدريد ، بهذا المشروع ستصبح الجزائر مع تيجيريا المورظ الرئيس و الأول لأوروبا بنسبة 37% منها 28% للجزائر فقط ناهيك عن إعادة التسعيرة و تمديد آجال العقود خيث ستتزود أوروبا بما مجموعه 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في أفق 2027.
طبعا نيجيريا لايمكن أن تضع كل البيض في سلة واحدة ،ثم ستصبح الجزائر تتحكم في الغاز المتجه إلى اروبا،
في تقديري ان وضع بيض نيجيريا في 13 سلة خير لها من وضعه في سلة واحدة فاذا تكسرت احداهن بقين 12 سلة
نيجيريا وضعت بيضها كله في سلة الجزائر التي تجسد هذا المشروع لوحدها في شطر النيجر على امتداد 841 كيلومترا و هذا لا يفعله إلا عملاق بحر ماله : قضي الأمر ….
حسب تصريح مسؤولة في هذا الاجتماع..وتصريحها موجود بالصوت والصورة على اليوتيوب لمن أراد الإطلاع… فإنه تمت مناقشة اشكاليات الإنطلاق في دراسة الجدوى… أي بلغة الإقتصاد والمشاريع.. فإن هذا الموضوع لم يخرج بعد من خانة التفكير..ولم يقطع أي كيلومتر كما يدعي البعض…ودراسة الجدوى هي دراسة قبلية تقوم بها مكاتب عالمية..وتتطلب مدة زمنية لاتقل عن سنتين من التمحيص النظري ومقارنة المعطيات…ويبقى المشروع الواقعي في الجهة الأخرى
هو الأنسب بعد أن إنتهى من مرحلة الدراسة وضمن مشاركة شركات كبرى في التمويل..ويطمح لنقل غاز عدد من الدول التي يمر منها..مثل السبنغال وموريتانيا وليس الغاز النيجيري فقط..
إلى الأخ عبد الرحيم المغربي.:فبراير 12, 2025 الساعة 7:24 ص
جاء في المقال ما نصه:
“تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقيات تمويل وتنسيق مهمة، تضمنت تقاسم الدول الثلاث لتكاليف تحديث دراسة الجدوى بالتساوي” انتهى الاقتباس. مع التشديد على عبارة “تحديث”.
دراسة الجدوى، وقرر الوزارء تحديثها، ولا يستغرق ذلك بضعة أشهر لمشروع مكتمل بنسبة 55%، حسب موقع “الطاقة” المتخصص الذي نشر مقالا يوم: 03/03/2024، تحت عنوان:” أنبوب الغاز الجزائري النيجيري يجدد آمال أوروبا بعد إنجاز 55% منه”
عندما نقول دراسة الجدوى في ميدان الإقتصاد والاستثمار.. فإن المقصود هو تلك المرحلة السابقة على البحث عن التمويل..ثم التصميم التنفيذي…ولايمكن في منطق هذا المجال أن نتكلم عن أي خطوة تنفيذية.. لأن الدراسة قد تؤول إلى رفض المشروع جملة وتفصيلا..لضخامة التكلفة واستحالة تنزيله واقعيا..واحتمال اصطدامه بعراقيل جيوسياسية..يتحكم فيها المتحكمون في سوق المحروقات..وهي الشركات العملاقة التي ترتبط بارادة دول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا.. إلخ
نيجيريا تعرف من أين تؤكل الكتف وستمر أنابيبها عبر المغرب وعبر الجزائر فما المشكلة
الاخوة الكرام.. ألم تقرؤوا عن تحديث دراسة الجدوى في المشروع.. كاحد قرارات الاجتماع اعلاه..
هذا يعني ان الدول لا تعرف هل هناك جدوى اصلا
من المشروع.. فأين نحن من بداية ارهاصات البدأ
في التفكير لبداية تشييد الانيوب..
في ماناجمنت المشاربع.. نحن هنا في مرحلة وجود فكرة..
والفكرة بجب ان تمحص.. ولم تمحص بعد.. ولقد
قرروا ان يمحصوها بدراسة جدوى..
صدقوني.. والله انا لا اساكس هنا.. بل هي الحقيقة.
إلى الأخ ابن الوليد. المانيا. فبراير 12, 2025 الساعة 11:06 ص
جاء في المقال ما نصه:
“تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقيات تمويل وتنسيق مهمة، تضمنت تقاسم الدول الثلاث لتكاليف تحديث دراسة الجدوى بالتساوي” انتهى الاقتباس. مع التشديد على عبارة “تحديث”.
دراسة الجدوى موجودة، وقرر الوزراء تحديثها، ولا يستغرق ذلك بضعة أشهر لمشروع مكتمل بنسبة 55%، حسب موقع “الطاقة” المتخصص الذي نشر مقالا يوم: 03/03/2024، تحت عنوان:” أنبوب الغاز الجزائري النيجيري يجدد آمال أوروبا بعد إنجاز 55% منه”
من كان يعتقد ان انبوب غاز يعبر 13 دولة مختلفة بسعر 30 مليار دولار و اطول من 6000 كم افضل من من انبوب غاز يمر على 3 دول بسعر 11 مليار دولار و بطول 4000 كم (من بينهم 1800 كم جاهزة) فقد ضل نفسه