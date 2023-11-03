الجزائر تستعد لإعادة سفيرها إلى مدريد بعد 19 شهرا من الأزمة.. والسبب قد يكون “مواقف سانشيز من القضية الفلسطينية”

الجزائر- “القدس العربي”:

يبدو أن الأزمة الممتدة بين الجزائر وإسبانيا في طريقها إلى الحل، بعد قرار السلطات الجزائرية تعيين سفير جديد في مدريد، كمؤشر على عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد أكثر من عام ونصف من القطيعة، إثر تغير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية.

وذكرت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية، أن الجزائر ستُعيّن الدبلوماسي عبد الفتاح دغموم سفيرا لها في مدريد خلفا لسعيد موسي الذي استدعي للجزائر ولم يعد لإسبانيا، قبل أن يتم تعيينه سفيرا للجزائر في باريس وهو المنصب الذي يشغله حاليا.

ولدى الدبلوماسي دغموم خبرة في العلاقات الجزائرية الإسبانية، بحكم أنه كان يشغل منصب مستشار في سفارة الجزائر بمدريد عام 2019، قبل أن يُعيّن لاحقا، سفيرا للجزائر في غينيا كوناكري، ويصبح لاحقا مسؤولا في وزارة الخارجية بالجزائر إثر الحركة الدبلوماسية الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي جزائري على دراية بالعلاقة بين الجزائر وإسبانيا، أن “فكرة عودة السفير إلى مدريد ليست جديدة، ولكن كان على السلطات انتظار اللحظة المناسبة للقيام بها”. وأبرز أن “خطاب سانشيز الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شجّع على إرسال السفير الجزائري إلى مدريد”.

وحول خلفيات هذه التطورات، قال جمال الدين بو عبد الله، رئيس المجموعة الصناعية والتجارية الجزائرية الإسبانية، في تصريح لموقع “كل شيء الجزائر”، إن اتصالات تمت بين الطرفين في أيلول/ سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم خلالها التوصل إلى اتفاق بشأن العودة التدريجية للعلاقات بين الجزائر وإسبانيا.

وأكد المتحدث أن عدة عوامل ساهمت في التطور الإيجابي للوضع في العلاقات، من بينها تقدير الجزائر لموقف بيدرو سانشيز المؤيد لإقامة دولة فلسطينية الذي أعرب عنه في سياق العدوان الإسرائيلي الأخير، كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأظهر سانشيز تميزا عن غيره من قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع 16 تشرين الأول/ أكتوبر بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين باعتباره “الطريقة الوحيدة” لحل النزاع بشكل “نهائي”، على حد قوله.

وأبرز بوعبد الله أن الجزائر لاحظت بأن سانشيز عدّل من خطابه بخصوص الحل في الصحراء الغربية، فلم يعد يتحدث صراحة عن مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط، وهو ما كان في الأصل سبب الأزمة مع الجزائر.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى “حل مقبول للطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن” دون أي إشارة للحكم الذاتي.

ومن المؤشرات الأخرى على وجود تقارب بين البلدين، وفق المتحدث، استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى بالما، وكذلك زيادة الرحلات الجوية لشركة إيبيريا بين مدريد والجزائر، وعودة رحلة برشلونة- وهران لشركة فولينغ، وهو ما يوحي بالرغبة في إحياء زخم العلاقات السابقة.

كما بدا لافتا مؤخرا زيارة رئيس شركة ناتورجي الإسبانية للطاقة، فرانسيسكو ريناس، إلى الجزائر، ولقاؤه مع المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، حيث تناول الطرفان مستوى الشراكة القائمة بين المؤسستين في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي بعيدة الأمد، والتأكيد على الدور المحوري للجزائر في ضمان إمدادات الغاز نحو إسبانيا وأوروبا بصفة عامة، كونها مموّن آمن وموثوق به.

وكانت حكومة سانشيز قد واجهت في السنة الماضية، ضغطا كبيرا من المؤسسات الإسبانية ورجال الأعمال، فالصادرات الإسبانية نحو الجزائر انخفضت بشكل حاد بعد تعليق اتفاقية الصداقة بين البلدين، وممارسة شبه حظر على دخول المنتجات الإسبانية إلى الجزائر، في وقت تشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد كان يبلغ نحو 9 مليارات دولار، قبل الأزمة الحالية.

وشكل يوم 19 آذار/ مارس 2022 تاريخ بداية الأزمة بين الجزائر وإسبانيا، بعد إعلان الجزائر سحب سفيرها من مدريد، ثم قرار الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002، وهي قرارات جاءت بعد الكشف عن تبني الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما تعارضه الجزائر التي تدافع عن حق الصحراويين الذين تستضيف جزءا منهم على أراضيها كلاجئين في تقرير المصير.

وكان الموقف الإسباني مفاجئا على اعتبار أن مدريد هي القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، ولا تزال القوة المديرة للإقليم وفق السلطات الجزائرية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في مبرراتها آنذاك، أن ما فعلته إسبانيا “يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.