الجزائر تستقبل جرحى من قطاع غزة على متن طائرة رئاسية- (تغريدة)

الجزائv: أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي مساء الخميس، وصول جرحى من قطاع غزة إلى البلاد على متن طائرة رئاسية جزائرية مجهزة طبيا انطلقت من مطار العريش بمصر.

وكشف التلفزيون الجزائري أن الأمر يتعلق بفتاتين شقيقتين، الأولى تبلغ 22 سنة من العمر مع ابنها الرضيع، والثانية تبلغ من العمر 16 سنة، حالتهما خطيرة، حيث جرى تحويلهما إلى مستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة الجزائر.

كما أكد أنه يجري حاليا التكفل بهم جميعا في أحسن ظروف الرعاية.

✅طائرة رئاسية جزائرية مجهزة طبيا حطت قبل قليل على أرضية مطار #الجزائر قادمة من مطار العريش المصري وعلى متنها دفعة أولى من جرحى العدوان الإسرائيلي الهمجي على #قطاع_غزة

🚨الطائرة الرئاسية الطبية الجزائرية نقلت أفراد من عائلة فلسطينية استهدف القصف الاسرائيلي منزلهم

🚨الطائرة… pic.twitter.com/vbvpRDjNgC — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) December 21, 2023

(د ب أ)