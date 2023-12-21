سياسة | عربي

الجزائر تستقبل جرحى من قطاع غزة على متن طائرة رئاسية- (تغريدة)

منذ 22 دقيقة

حجم الخط
0

الجزائv:  أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي مساء الخميس، وصول جرحى من قطاع غزة إلى البلاد على متن طائرة رئاسية جزائرية مجهزة طبيا انطلقت من مطار العريش بمصر.

وكشف التلفزيون الجزائري أن الأمر يتعلق بفتاتين شقيقتين، الأولى تبلغ  22 سنة من العمر مع ابنها الرضيع، والثانية تبلغ من العمر 16 سنة، حالتهما خطيرة، حيث جرى تحويلهما إلى مستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة الجزائر.

كما أكد أنه يجري حاليا التكفل بهم جميعا في أحسن ظروف الرعاية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية