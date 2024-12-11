الجزائر تستنكر اعتداءات إسرائيل على منشآت وأراضي سوريا

إسطنبول: أعربت الجزائر، الثلاثاء، عن إدانتها “الشديدة” لاعتداءات الجيش الإسرائيلي على منشآت وأراضي سوريا، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، الأحد، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة السورية، التي يبلغ طولها أكثر من 75 كيلومترا ويتراوح عرضها بين 200 متر في الجنوب و10 كيلومترات في الوسط، في خطوة أدانتها الأمم المتحدة ودول عربية باعتبارها خرقا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين البلدين عام 1974.
وتعليقا على ذلك، قالت الجزائر عبر بيان لخارجيتها، إنها “تعرب عن إدانتها الشديدة لانتهاك جيش الكيان الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة في الجولان المحتل والإعلان عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك”.
ولفتت إلى أن جيش الكيان أقدم على ذلك “مستغلا الظروف الحالية التي تمر بها سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة لفرض أمر واقع جديد يتماهى مع السياسة التوسعية والاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني”.
كذلك، استنكرت الجزائر في البيان، “الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال ضد المنشآت والمؤسسات السورية والتي استفحلت في الآونة الأخيرة”.
وأضاف البيان: “إذ تؤكد الجزائر على موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقها الشرعي في استرجاع الجولان المحتل وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، فإنها تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية”.
(الأناضول)
على الأقل الشجب و الاستنكار يا من تدعون انكم تحبون سوريا و شعبها.
عندما استنكر المغرب في كل مرة ما تقوم به قوات الاحتلال وعبر عن رفضه لتلك الممارسات، سخر الكثير ممن نحسبهم اخوة لنا بردة فعل المغرب وها نحن نرى ان حدود رد الفعل لدى الباقين لا تتجاوز الشجب والتنديد.
مجرد تساؤل.
هل يتحول الأسد إلى قرد أو أرنب !!!؟؟؟
أنا لا أؤمن بنظرية التطور لصاحبه العالم تشارلز داروين، لذلك أرى أنه من المستحيل أن يتحول قرد إلى إنسان فما بالكم إلى أسد، حتى لو ولج الجمل في سم الخياط وأكل نوار الملح وشرب لبن العصفور.
جاء في المقال ما نصه:
“ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، الأحد، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.” انتهى الاقتباس
والجولاني منهمك في إعداد قائمة لمطاردة جنود الأسد.
والزعماء العرب منتشين ومتشفين بسقوط الأسد كما تشفوا وانتشوا بسقوط صدام والقذافي.
والسوريون في غفلة، يتذوقون في عز الشتاء “أيس كريم الحرية”.
و إدارة بايدن تدرس رفع هيئة الجولاني لتحرير الشام الإرهابية من قائمة الإرهاب.
ذكرني واقع حال العرب بالمثل القائل:
إن أقبلت باض الحمام على الوتد***وإن أدبرت بال الحمار على الأسد.
والحقيقة، أن جميعهم إلى زوال، لكن يبقى الأسد أسدا، وتبقى القردة قردة، والأرانب أرانب.
وما يحصل في ليبيا والعراق اليوم بعد سقوط القذافي وصدام بسبب خيانات ودسائس أشقائهما العرب، سيتذوقه السوريون لا محالة، وسينسيهم ذوق “ايكس كريم” الحرية الغربية.
فأشهدوا، فأشهدوا، فأشهدوا.
ألم يصلك الخبر
إسم الأسد لعائلة الوحش( المجهولة الأصل لحد الآن) منتحل.
حتى إسم الوحش لا تستحقه، فربما هو أيضا منتحل من الجَد.
هل قرأت يوما في نص عربي: فرّ أسد
أليَق إسم للفارِّ إلى موسكو هو الجائحة النتنة
إلى الأخ العلمي
أنا لم أقرأ، بل شهدت بأم عيني أن الأسد يفر من فريسته قبل العودة والإنقضاض عليها.
وهي التي كانت متحالفة مع بشار الدموي المجرم ضد الشعب السوري الحر!!!!!
ما دخل بشار الدموي في ما تقوم به إسراءيل الآن من تدمير للبنية التحتية السورية
نحن نتحدث عن الإدانة التي يجب أن يقوم بها كل البلدان العربية
لأن سوريا للسوريين وليست للأسد
ولمن انتم تفرحون لتخريب سوريا وتحطيمها
حتى اني سمعت مراسل من قناة تلفزية يقول بأن إسرائيل دمرت كل الأسلحة التي يمتلكها بشار الأسد