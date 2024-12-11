الجزائر تستنكر اعتداءات إسرائيل على منشآت وأراضي سوريا

إسطنبول: أعربت الجزائر، الثلاثاء، عن إدانتها “الشديدة” لاعتداءات الجيش الإسرائيلي على منشآت وأراضي سوريا، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، الأحد، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة السورية، التي يبلغ طولها أكثر من 75 كيلومترا ويتراوح عرضها بين 200 متر في الجنوب و10 كيلومترات في الوسط، في خطوة أدانتها الأمم المتحدة ودول عربية باعتبارها خرقا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين البلدين عام 1974.

وتعليقا على ذلك، قالت الجزائر عبر بيان لخارجيتها، إنها “تعرب عن إدانتها الشديدة لانتهاك جيش الكيان الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة في الجولان المحتل والإعلان عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك”.

ولفتت إلى أن جيش الكيان أقدم على ذلك “مستغلا الظروف الحالية التي تمر بها سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة لفرض أمر واقع جديد يتماهى مع السياسة التوسعية والاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني”.

كذلك، استنكرت الجزائر في البيان، “الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال ضد المنشآت والمؤسسات السورية والتي استفحلت في الآونة الأخيرة”.

وأضاف البيان: “إذ تؤكد الجزائر على موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقها الشرعي في استرجاع الجولان المحتل وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، فإنها تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية”.

(الأناضول)