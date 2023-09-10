اقتصاد | أسواق

الجزائر تسمح باستيراد لحوم الدجاج والأبقار للحد من ارتفاع الأسعار

منذ 50 دقيقة

حجم الخط
0

الجزائر: أعلنت الجزائر، الأحد، السماح باستيراد لحوم الدجاج والأبقار للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان صحافي، عن أن إيداع الملفات للحصول على التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء المجمدة، يتم عبر بوابة إلكترونية وضعت خصيصا لهذا الغرض، وهذا ابتداء من تاريخ اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري.

ونوهت الوزارة إلى أنه يتوجب على الراغبين في استيراد هذا النوع من اللحوم، إرفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب.

كما أعلنت عن السماح باستيراد اللحوم الحمراء، ويتعلق الأمر باللحوم البقرية الطازجة والمجمدة والمعبئة بالتفريغ الهوائي، ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأزمة الاقتصادية تربك معيشة الأردنيين 
12 - مايو - 2023
“مونة رمضان” وولائم الإفطار.. ارتفاع الأسعار يخيم على مظاهر شهر الصيام في الأردن
20 - مارس - 2023
تونس تضع سقفا لأسعار الموز والتفاح لكبح الغلاء
9 - مارس - 2023
البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد
13 - يناير - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية