الجزائر تشدد على تعزيز إجراءات أمن وسلامة رعاياها في ألمانيا

الجزائر: شددت الجزائر على ضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة أفراد جاليتها بألمانيا، على خلفية مقتل الممرضة الشابة رحمة عياط، يوم الجمعة الماضي، في بلدة أرنوم جنوبي مدينة هانوفر الألمانية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شايب، استقبل يوم الخميس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الجزائر، جورج فلسهايم.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء سمح بـ”استعراض النشاط الذي تشهده العلاقات الثنائية، وكذا آفاق تعزيز الشراكة الجزائرية الألمانية لاسيما في مجال التعاون القنصلي، بما يصون مصالح جاليتنا المقيمة في هذا البلد”.

كما أبرز البيان أن شايب، تحدث مع السفير الألماني حول “الجريمة الشنعاء التي راحت ضحيتها الرعية الجزائرية المرحومة رحمة عياط، ودوافع ارتكاب هذا الفعل المروع”، مشددا على ضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة أفراد الجالية الجزائرية في ألمانيا.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية أكدت في وقت سابق الخميس أن عياط (26 عاما)، التي تنحدر من مدينة وهران غربي الجزائر، كانت ضحية جريمة عنصرية بعدما لقيت حتفها، طعنا داخل شقتها بحي سكنى هادئ في بلدة أرنوم الألمانية، صباح يوم الجمعة الماضي.

ونوهت صحيفة “الخبر” أن الحادث أثار صدمة واسعة وسط الجالية الجزائرية في ألمانيا، والتي سارعت للتحرك بغية المطالبة بكشف ملابسات الجريمة ومعاقبة الجاني، بينما تترقب عائلة الضحية في الجزائر أخبار مصير التحقيقات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الضحية أصيبت بجروح بليغة جدا جراء طعنات متكررة في الصدر والكتف، لتفارق الحياة بعد دقائق من وصول فرق الإسعاف والشرطة.

وألقت الشرطة الألمانية على رجل (31 عاما) على ذمة التحقيق دون أن يجري توجيه أي تهمة له، فيما رجّح أعضاء في الجالية الجزائرية أن تكون وراء الجريمة دوافع عنصرية.

(د ب أ)