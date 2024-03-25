الجزائر تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)

الجزائر: طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، مساء الاثنين، مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لمندوب الجزائر، وفق ما نقلته صحيفة الشروق المحلية، عقب إصدار مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وقال عمار بن جامع إن “القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع”.

وأضاف: “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه، باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

وأكد أن “اعتماد هذا القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “نتطلع لالتزام المحتلّ الإسرائيلي بهذا القرار. وأن يتوقف القتل فورا، ومن دون شروط، وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومجلس الأمن من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار”.

السفير الجزائري عمار بن جامع:

"أخيرا ارتقى مجلس الأمن لمسؤولياته..استمر حمام الدم طويلا وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان.

سنعود قريبا لنخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة #فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة". #غزةhttps://t.co/Cw8RI4bpib pic.twitter.com/ca1dtlb2Dg — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 25, 2024

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.

وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

ويشن فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)