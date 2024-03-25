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الجزائر تطالب مجلس الأمن بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة- (تدوينة)

منذ 57 دقيقة

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع

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الجزائر: طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، مساء الاثنين، مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لمندوب الجزائر، وفق ما نقلته صحيفة الشروق المحلية، عقب إصدار مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وقال عمار بن جامع إن “القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع”.

وأضاف: “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه، باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

وأكد أن “اعتماد هذا القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “نتطلع لالتزام المحتلّ الإسرائيلي بهذا القرار. وأن يتوقف القتل فورا، ومن دون شروط، وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومجلس الأمن من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

ويشن فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول مخمد أشيشي:
    مارس 25, 2024 الساعة 5:13 م

    ماشاء الله تبارك الله على بلدي الغالي
    الجزاءر تقود خرب ضروس في أروقة الأمم المتحدة ضد كيان ومن طبع مع الكيان

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 25, 2024 الساعة 5:15 م

    هل سيرغم المجتمع الدولي عص بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو بوقف إطلاق النار بقوة القانون والسلاح يا فلاح لننتظر ونراقب ما سيحدث في قادم الساعات ✌️🇵🇸🤔

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