الجزائر تطرح مناقصة جديدة لشراء أعلاف الذرة والشعير

هامبورغ: قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن في الجزائر طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من علف الذرة و35 ألف طن من علف الشعير.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الأربعاء الموافق 28 أغسطس آب.

وأشار متعاملون إلى أن الإعلان عن المناقصة الجديدة يؤكد على ما يبدو تقريرا نشر في وقت سابق اليوم ذكر أن الجزائر رفضت جميع العروض المقدمة في مناقصتين دوليتين سابقتين لشراء علف الذرة والشعير الأسبوع الماضي.

ويطلب الديوان شراء علف الذرة من البرازيل أو الأرجنتين في ثلاث شحنات تزن كل منها 40 ألف طن، مع الشحن بحلول 30 سبتمبر أيلول على أقصى تقدير.

كما يمكن شراء علف الشعير من أي مناشئ اختيارية للشحن بين الأول من أكتوبر تشرين الأول و15 منه.

(رويترز)