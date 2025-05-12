في تصاعد جديد للتوتر.. الجزائر تطرد 15 موظفا آخر من السفارة الفرنسية “بعد تعيينهم بطريقة مخالفة للأعراف”

الجزائر- “القدس العربي”:
في تطور آخر ينذر بفصل جديد من التصعيد بين البلدين، طلبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر قد تم استدعاؤه ظهر اليوم 11 أيار/مايو 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية. ويأتي هذا الاستدعاء، وفق المصدر ذاته، على خلفية تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في إخلال صريح بالإجراءات المتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
رصدت المصالح المختصة، خلال الفترة الأخيرة، حسب الوكالة الرسمية، تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة
وقد رصدت المصالح المختصة، خلال الفترة الأخيرة، حسب الوكالة الرسمية، “تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ولم تقتصر المخالفات على ذلك، تقول الوكالة “إذ إن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهام محددة، قد أُسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر”. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن “القائمة ذاتها ضمّت موظفَين تابعَين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان من المقرر أن يؤديا جزءًا من مهام أولئك الذين تم إعلانهم مؤخرًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وهو الخبر الذي تم إعلانه من قبل الصحافي في قناة “الجزائر الدولية” والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية فيصل مطاوي.
وبحسب الوكالة، تزامنت هذه الممارسات مع عراقيل أخرى تشهدها العلاقات الثنائية، تمثلت من جهة في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى في تعطيل إجراءات اعتماد قنصلين عامين جزائريين عُيّنا بباريس ومرسيليا، فضلًا عن سبعة قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر. وبناءً على ما سبق، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف غير القانونية، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
وكانت الجزائر، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قد أصدرت قرارًا بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة وزير الداخلية برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.
وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
و كأن الدولتين أصبحتا تتخذان قرارات و ردود أفعال عبثية . كان الله في عون الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا.
ردود النظام الجزائري إنفعالية و تصادمية. الجالية الجزائرية المقدرة بحوالي 3 ملايين ستواجه صعوبات جمة مستقبلا. فهذه الردود الغير محسوبة تغذي اليمين المتطرف وتجعل الجالية تعيش في الجحيم.
قانون الهجرة لعام 1968 يمنح للجزائريين حصانة من المضايقات طالما هم يحترمون النظام العام للدولة الفرنسية وبالتالي فهم في أمن أي تقلبات سياسية لأن الجميع أصبح يتمتع بالجنسية الفرنسية
لا نواجه أية صعوبات و نثمن موقف الجزائر أمام غطرسة وتعالي العنصري روتايو
الرئيس تبون شغال لدى الشعب الجزائري و هو مطالب بالحزم دفاعاعن مصالح الجزائر. و للعلم تبون لا يتسكع في باريس و ليس لديه اي حساب بنكي خارج الجزائر و غير متكترث بزيار ة تمثيلية الي فرنسا و هذه الوضعية توجع فرنسا
الشعب الجزائري سعيد و فرحان و مبتهج و مسرور بهذا التصعيد. تحيا الجزائر
ما لا يعلمه البعض او يتجاهله عن قصد ان اي شيء يمس الجزائر فإن كل المنطقة ستكون في خطر ولن يفلت البعض من العقاب
لماذا لا تقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع فرنسا ؟ لماذا لا نقطع الغاز البترول الطيران و التعاون التجاري الدبلوماسي ايضاً ؟؟؟
الى ابن الطحان …في الجزائر عندنا مثل شعبي شهير يقول ما يتصاحبو حتى يتخاصمو…الجزائر وفرنسا تربطها علاقات تاريخية أقوى مما تتصور ولهما مصالح مشتركة كبيرة جدا لذلك لا يمكن لأحدهم قطع علاقاته مع الاخر وما أشرت اليه لا ينطبق على ما قامت به الجزائر ضد المغرب لأن. الاخير استهدف ال حدة ال طنية وتهديد الأمن الوطني من خلال التطبيع وفرنسا لم تقم بذلك فالخلاف بين الدولتين هو عبارة عن سحابة صيف سرعان ما تمر وستعود العلاقات أقوى مما كانت عليه وستفاجئ الجميع قبل بداية الصيف
بيع العنتريات و الأوهام للشعب المغبون؟
يجب على الجزائر قبول جميع رعاياها الموجودين في حالة غير شرعية بفرنسا اولاً، و بعدها يمكن التحدث عن المعاملة بالمثل.
أما الندية فيجب أن تشمل جميع الميادين صناعيا تعليميا عسكريا جامعيا بحوث طبية إعلامية و معاهد دراسات متخصصة رياضية فنية….
مجرد تساؤل.
ما أعظمك يا جزائر يوغرطة و ماسينيسا والقديس أوغسطين ودوناتوس والأخوين عروج وعبد المؤمن الكومي مؤسس وأميرا لدولة الموحدين وباني مسجد الكتبية وأحمد التيجاني والأمير عبد القادر وابن باديس والعربي بن امهيدي وجميلة بوحيرد وبومدين وتبون !!!؟؟؟
بدون حرب هزمت وقهرت خصومك وأعدائك، وأجبرتيم على توسل ودك، وتسول الوساطات.
كازفيي دريانكور الذي كان ينتظر انهيار الجزائر ويهددها بإلغاء اتفاقية 1968، وغلق القنصليات الجزائرية في فرنسا، تنازل درجة وتوسل تبون برمضان “شهر السلام والحب”، ثم تنازل درجة أخرى وتوسل تبون بإنسانيته، ثم أدرك أن أحفاد العمالقة عمالقة، فنصح حكومته إلى اللجوء لوساطة ايطاليا وأمريكا لكي تفرج الجزائر على صنصال “الفرنسي”.
مثل يقول: “الغني يكسب والفقير يحسب”، وعلى هذا المنوال، جزائر سنة 1962، حسب زعمهم، تتخذ القرارات السيادية، وتصفع دولا تدعي العراقة والعظمة، وخصومها أجهدوا أنفسهم منهكين في التمنيات والتأويلات وفق ما تشتهي أنفسهم، فكشفواعن حقدهم الدفين.
يقول إبن خلدون…لما رجع محمد بن تومرت السوسي المغربي من المشرق.. سنة 512 هج..وكان عمره 39 سنة..شرع في دعوته التي بنى بها دولة الموحدين. ونترك مؤسس الدولة المهدي أين تومرت حسب تأكيد إبن خلدون..ونذهب إلى تلميذه عبد المومن إبن علي الكومي إبن الدولة المرابطية المغربية وعاصمتها مراكش..ونجد أنه لم ينتمي إلى أي مجتمع أو دولة سوى الدولة المغربية التي كان من رعاياها..
مجرد تساؤل
ما دلالات السطو على كل ما يمكن سطوه من أمجاد الآخرين و تبخيس وإنكار ما عجزوا عن السطو عليه !؟
قرأت مقالا لعبد الله بوصوف المغربي، لم يجد ما يبرر ملكية المغرب لمسجد باريس، إلا قوله أن بن غبريط مغربي، كما قال غيره أن بوعمامة مغربي وأن أحمد التيجاني مغربي، وتمادوا حتى قالوا أن الأمير عبد القادر والخطابي وطارق بن زياد مغربيين
ونسبوا للمغرب الزليج والقفطان والكسكسي والبرنوس الحايك، وتمادوا وقالوا أن موريتانيا والصحراء الغربية والجزائر واسبانيا مغربية.
فصدق فيهم قول تبون عن جشعهم وطمعهم لما قال:
“اللي شافوها انتاعهم ، واللي سمعو بها عندهم فيها النص” انتهى الاقتباس
وقال فيهم الكاتب والصحفي الإسباني “Tomás Bárbulo”، قال عن طباعهم ما نصه:
El Sáhara es suyo, Ceuta y Melilla son suyas, las Canarias son suyas, Mauritania es suya, Argelia es suya, y ahora los azulejos son suyos
يوغرطة و ماسينيسا والقديس أوغسطين ودوناتوس والأخوين عروج وعبد المؤمن الكومي مؤسس وأميرا لدولة الموحدين التيجاني والأمير عبد القادر وابن باديس والعربي بن امهيدي وجميلة بوحيرد وبومدين وتبون شهود على عظمة الجزائر وتاريخها المجيد.
حديث البابا عن القديس أوغسطين صفعة مدوية نسفت كل أطروحات مزيفي تاريخهم وتاريخ الجزائر المجيد.
لا يجوز استغلال قضية فلسطين .. ولا الركوب على مصداقيتها.. فهو لم ينطق بكلمة جزائر..
والكومي كان مواطنا مغربيا تنقل داخل المغرب..
وعيب ان تكتب التاريخ من خلال. مكان الميلاد بعد تحول جغرافي في الزمن..
زيادة على هذا لا احد في العالم يتبنى اعمال أحد في التاريخ بسبب مكان الميلاد..
هل سمعت احد من البانيا.. او دولة البانيا تفخر بمصر الحديثة كأنها هي من أسستها..
لان محمد علي الباني المولد والنشأة..
الجواب موجود بسهولة عند من يخاف من التاريخ…ويصدر قرارات منع أساتذة التاريخ من الكلام… وموجود في خطاب الجنرال ديغول سنة 1959…وهو موجود على اليوتيوب عندما قال بأنه منذ وجود البشر فوق كوكب الأرض لم يكن هناك كيان سياسي أو سيادي مستقل فوق أرض الجيريا الفرنسية… وأما التراث المادي فهو مسجل عند الهيئات المتخصصة بالملكيات الثقافية…واعتمدته اليونيسكو بصفة رسمية.. وبطبيعة الحال لن نكذب إبن خلدون ونصدق نشرة الثامنة..
وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو ، ختم مقابلته مع “فرانس إنفو” و“لوموند”، يوم الأحد 11 ماي 2025 ، ب: “لا أستبعد اتخاذ إجراءات جديدة. لن أُعلن مسبقا متى سأقوم بها أو متى لن أقوم بها. هكذا تعمل الدبلوماسية” . أظن أن طلب “السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها” قد سهلت مهمة وزير الخارجية الفرنسي . فليتخذ ما شاء من إجراءات ترضي وزير الداخلية وبقية المتطرفين الحاقدين .
غريب أمر البعض والتطاول على تاريخ الٱخرين.. غريب..
هل هو فقر في التاريخ أن يصبح مكان المولد يكتب التاريخ مجددا..
هل سمع أحدكم ايها القراء احدا من اليونان يفتخر بأتاتورك وينسب ما قام به لهم .. لأنه ولد في جزيرة يونانية..
.
هل سمع منكم أحد دولة البانيا.. او احدا من الشعب الألباني بفخر .. لأن مؤسس مصر الحديثة
الباني اصلا.. مولدا وجنسية.. لكنه احتضنته مصر.. وهناك كتب التاريخ لمصر.. وليس لالبانيا..
والسؤال.. لماذا لا توجد مساجد مثل مسجد الكتبية في الجزائر.. غريب جدا..
كما لا يوجد الأزهر في الجزائر ايضا.. بما ان هناك من يقول ان الجزائر بنت القاهرة والأزهر ايضا..
وأكثر من هذا.. ستالين من جورجيا وحكم الإتحاد السوفياتي…وخروتشوف من اوكرانيا وحكم الإتحاد السوفياتي…ولا أحد يقول بأن الإتحاد السوفياتي دولة جورجية أو أوكرانية..لسبب بسيط وهو أن قلب الدولة هي روسيا..وعاصمتها موسكو..والباقي امتدادات لتلك الدولة..