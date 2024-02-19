الجزائر تطلب من الأفارقة الانخراط في جهود وقف العدوان على غزة- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”: بعد حركة عدم الانحياز، تُحاول الجزائر استنهاض الجهد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية التي تقول إنها تمر بأخطر مراحلها في الوقت الحالي، مع وجود مخططات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم وتصفية مشروع إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي مداخلته خلال أشغال الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي مثّل الرئيس عبد المجيد تبون، إن الدول الإفريقية مدعوّة لدعم القضية الفلسطينية من خلال المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية.

وذكر عطاف في كلمته حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية: “إن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قارتنا وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق، في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ووأد حل الدولتين وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى”.

وأبرز الوزير أن الجزائر تدعو أشقاءها الأفارقة المجتمعين تحت قبة منظمتنا هذه إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية، على 3 مستويات رئيسية، أولها مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط أو قيود أو معوقات”.

أما “المستوى الثاني فهو يستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جورا للاحتلال الإسرائيلي”. وأشار عطاف في هذه النقطة تحديدا إلى أن “الجزائر تعمل حاليا، بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة”.

وأبرز أن “المستوى الثالث من الأولويات، يتجسد في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. ودعما لهذا التوجه، يضيف عطاف، “تدعو الجزائر سائر الدول الإفريقية الشقيقة إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي”.

ولاقى الموقف الإفريقي في هذا الشأن، ترحيبا من قبل حركة البناء الوطني التي ثمّنت ما تضمنه من مواقف ورسائل واضحة وقوية من الدول الافريقية في دعم حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة وإدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والإبادة الجماعية الوحشية، اللاإنسانية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولات فرض التهجير القسري ومطالبتها برفع الحصار عنه. كما حيّت الحركة المشاركة في الحكومة، الموقف الإيجابي للبرازيل، والذي جاء على لسان رئيسها لولا دا سيلفا، في توجيه الاتهام الصريح للكيان المحتل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وتنشط الجزائر على مستوى الهيئات القارية والدولية منذ بدء العدوان لمحاولة صناعة رأي عام دولي داعم للقضية الفلسطينية التي يقول وزير الخارجية إنها تعرضت للنسيان سنوات طويلة، على سلم الاهتمامات الأممية والدولية.

وفي اجتماع دول عدم الانحياز الأخير منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، دعا الى “تقوية الموقف التاريخي للحركة وتدعيمه بتحرك دبلوماسي جدي يتوافق وخطورة الظرف الحالي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية”. وفي اقتراح عملي، دعت الجزائر إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز، الممثلة في مجلس الأمن، وتفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفك الحصار المفروض عليه ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وإبطال مفعول كل القيود المفروضة على الإغاثات الإنسانية”.

وتحدث عطاف أمام حركة عدم الانحياز أن أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة، لا يمكن أن يكتب له النجاح، إلا إذا احتكم إلى أربع حتميات والمتمثلة في “إنهاء الحرب في غزة وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار”، و”محاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب الذي طالما تفرد به هذا الاحتلال وانتفع منه أيما انتفاع”، وهو ما يوجب دعم مسعى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والمطالبة بتحرك مماثل لإخطار المحكمة الجنائية الدولية.

كما شدّد الوزير في نفس النقطة على “حتمية إشراك الفلسطينيين بصفة فعلية في أي خطوة أو مبادرة تتعلق بتحديد مصيرهم ومستقبلهم سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، أو في القدس الشريف”، بالإضافة لحتمية “الإسراع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لأن مستقبل قطاع غزة لا يمكن أن يتحدد إلا في إطار معالجة جوهر الصراع برمته وعبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الشرعية والمشروعة في إطار دولته المستقلة والسيدة”.

وإلى جانب الجهد الدبلوماسي، يبرز العمل البرلماني الجماعي الذي جسده مؤخرا عقد أشغال الاجتماع الـ50 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قسنطينة شرق الجزائر.

وأكد “إعلان قسنطينة” الذي انبثق عن الاجتماع دعم مساعي الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ولا سيما طلبها الأخير من مجلس الأمن لتعجيل العمل على تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة. كما أبدى الاتحاد دعمه لمساعي تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، مؤكدا في ذات السياق رفضه “القاطع” لتهجير الفلسطينيين.

وفي السياق، ناشد الاتحاد كل الهيئات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية على حث دولهم لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة. كما دعا إلى بذل الجهود الممكنة من أجل المرافقة القانونية لكل المساعي التي تهدف إلى متابعة الاحتلال الصهيوني ومجرميه وتوثيق جرائمه أمام القضاء الدولي، بالإضافة إلى استخدام كافة الضغوط الاقتصادية على الكيان ونوهت لوقف الحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطيني. ولفتت الوثيقة بمبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الكيان الصهيوني على جريمة الإبادة الشاملة أمام محكمة العدل الدولية، كما باركت “التدابير الاستثنائية” التي أقرتها المحكمة.