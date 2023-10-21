الجزائر تطلق جسرا جويا لإيصال مساعدات “عاجلة” إلى غزة

الجزائر: أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، أنها قررت إطلاق جسر جوي إلى مطار العريش شرقي مصر، من أجل إرسال مساعدات إنسانية “عاجلة وهامة” إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشره التلفزيون الرسمي، إن إطلاق الجسر الجوي “جاء بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأضافت أن “الجسر الجوي يتكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الخاصة بالجيش الجزائري”.

وتتمثل المساعدات في مواد غذائية وطبية وملابس وخيام، وفق ذات البيان.

وفي السياق، أشار البيان، إلى أن هذه المساعدات “تعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض إلى عدوان متواصل، لاسيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر”.

وفي وقت سابق السبت، دخلت أول قافلة إغاثية مكونة من 20 شاحنة إلى قطاع غزة، من معبر رفح من الجانب المصري.

وتشهد غزة أزمة إنسانية حادة، على خلفية انقطاع الكهرباء، ونفاد المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية، بسبب الحرب الإسرائيلية ضد القطاع والمستمرة منذ أسبوعين، وخلفت آلاف الشهداء والمصابين.

وصباح السبت، عقدت “قمة القاهرة للسلام 2023” التي دعت إليها مصر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتوصل إلى توافق لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وكانت وسائل إعلام محلية جزائرية بينها موقع “الشروق”، أفادت بأن الجزائر قررت عدم المشاركة في قمة “القاهرة للسلام”، رغم توجيه الدعوة إليها.

(الأناضول)