الجزائر تعادل أفضل مشاركاتها في الألعاب الأولمبية

الملاكمة إيمان خليف التي حصلت على ميدالية ذهبية (أ ف ب)

باريس: عادلت الجزائر خلال دورة باريس 2024، أفضل مشاركاتها في الألعاب الأولمبية بعدما حصدت ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة.

وقبل يوم واحد من ختام المنافسات، تحصلت الجزائر مساء السبت، على ميدالية برونزية في سباق 800 متر، فيما انسحب الرباع وليد بيداني، من منافسة وزن أكثر من 102 كجم بسبب إصابة بالركبة.

وكانت الجزائر حصلت على ميداليتين ذهبيتين بفضل لاعبة الجمباز كايليا نمور، في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، والملاكمة إيمان خليف، في وزن أقل من 66 كجم.

يذكر ان أفضل مشاركة للجزائر بالألعاب الأولمبية، كانت خلال دورة أطلنطا ( الولايات المتحدة الأمريكية)، عندما توجت بذهبيتين عن طريق نور الدين مرسلي ( 1500 متر)، والملاكم الراحل حسين سلطاني، وبرونزية الملاكم محمد بحاري.

وإجمالا ارتفع رصيد الجزائر إلى 20 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و4 فضيات و9 برونزيات.

ولا زالت ألعاب القوى تتصدر المشهد بـ20 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و3 فضيات و3 برونزيات، وتأتي الملاكمة ثانيا بذهبيتين و5 برونزيات، ثم الجمباز بذهبية واحدة، والجودو بفضية وبرونزية.

(د ب أ)