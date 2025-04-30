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الجزائر تعد مشروع قانون للتعبئة العسكرية في ظل التوترات الإقليمية

منذ ساعة واحدة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة خلال تمرين عسكري

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الجزائر: اقترحت الحكومة الجزائرية قانوناً لتنظيم إجراءات التعبئة العسكرية، في ظل التوترات مع الدولتين المجاورتين، المغرب ومالي، بالإضافة إلى فرنسا، المستعمرة السابقة للبلاد.

وكان وزراء الحكومة وافقوا، في وقت سابق من الشهر الجاري، على مشروع القانون، الذي من المقرر أن يكشف عنه وزير العدل الجزائري، اليوم الأربعاء.

يذكر أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تدهورت بصورة حادة في الصيف الماضي، عندما قامت فرنسا بتغيير موقفها لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها تزعم جبهة البوليساريو- التي تتلقى دعماً من الجزائر وتتمركز في مخيمات اللاجئين بجنوب شرقى الجزائر- أحقيّتها فيها.

(أ ب)

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